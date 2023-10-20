Нове дослідження показує, що надщільні астероїди можуть містити надважкі елементи

Недавнє дослідження виявило, що деякі надщільні астероїди в нашій Сонячній системі можуть складатися з надважких елементів, які ніколи не спостерігалися на Землі. Ці астероїди мають щільність, набагато більшу, ніж звичайна речовина, знайдена на нашій планеті, що робить їх склад унікальним і інтригуючим для вчених.

Одним із прикладів є астероїд 33 Полігімнія, розташований у головному поясі астероїдів між Марсом і Юпітером. Щільність Polyhymnia настільки екстремальна, що її неможливо порівняти ні з чим на Землі. Це змусило дослідників припустити, що він та інші подібні астероїди можуть складатися з невідомих типів матерії, які неможливо пояснити за допомогою традиційної фізики.

Дослідження, проведене Йоганном Рафельскі та його колегами з Університету Арізони, було зосереджено на компактних надщільних об’єктах (CUDO). Ці астрономічні тіла мають щільність маси, більшу за щільність осмію, який є найщільнішим природним елементом на Землі. Дослідники припускають, що такі астероїди, як Полігімнія, можуть складатися з елементів з атомними номерами вище 118, які ніколи раніше не спостерігалися.

Дослідження, яке було прийнято для публікації в European Physical Journal Plus, припускає, що навколо атомних номерів 164 може існувати «острів ядерної стабільності», де можуть існувати надважкі елементи. Хоча елементи з атомним номером 118 наразі є теоретичними та нестабільними, очікується, що щільність цих елементів зростатиме далі в періодичній таблиці.

Якщо буде підтверджено, що деякі астероїди в поясі астероїдів містять елементи, які неможливо отримати, вони можуть стати майбутніми цілями для місій з видобутку корисних копалин. Можливість отримання надважких елементів, навіть тих, які зараз нестабільні або неспостережувані, з нашої власної Сонячної системи є захоплюючою перспективою.

На завершення це дослідження підкреслює потенційне існування надважких елементів в надщільних астероїдах, які можуть дати важливу інформацію про склад нашої Сонячної системи та відкрити нові шляхи для майбутніх досліджень і видобутку ресурсів.

Джерело: Надважкі елементи та надщільна матерія, Springer