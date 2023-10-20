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Нове дослідження показує, що надщільні астероїди можуть містити надважкі елементи

ByВікі Ставропулу

Жовтень 20, 2023
Нове дослідження показує, що надщільні астероїди можуть містити надважкі елементи

Недавнє дослідження виявило, що деякі надщільні астероїди в нашій Сонячній системі можуть складатися з надважких елементів, які ніколи не спостерігалися на Землі. Ці астероїди мають щільність, набагато більшу, ніж звичайна речовина, знайдена на нашій планеті, що робить їх склад унікальним і інтригуючим для вчених.

Одним із прикладів є астероїд 33 Полігімнія, розташований у головному поясі астероїдів між Марсом і Юпітером. Щільність Polyhymnia настільки екстремальна, що її неможливо порівняти ні з чим на Землі. Це змусило дослідників припустити, що він та інші подібні астероїди можуть складатися з невідомих типів матерії, які неможливо пояснити за допомогою традиційної фізики.

Дослідження, проведене Йоганном Рафельскі та його колегами з Університету Арізони, було зосереджено на компактних надщільних об’єктах (CUDO). Ці астрономічні тіла мають щільність маси, більшу за щільність осмію, який є найщільнішим природним елементом на Землі. Дослідники припускають, що такі астероїди, як Полігімнія, можуть складатися з елементів з атомними номерами вище 118, які ніколи раніше не спостерігалися.

Дослідження, яке було прийнято для публікації в European Physical Journal Plus, припускає, що навколо атомних номерів 164 може існувати «острів ядерної стабільності», де можуть існувати надважкі елементи. Хоча елементи з атомним номером 118 наразі є теоретичними та нестабільними, очікується, що щільність цих елементів зростатиме далі в періодичній таблиці.

Якщо буде підтверджено, що деякі астероїди в поясі астероїдів містять елементи, які неможливо отримати, вони можуть стати майбутніми цілями для місій з видобутку корисних копалин. Можливість отримання надважких елементів, навіть тих, які зараз нестабільні або неспостережувані, з нашої власної Сонячної системи є захоплюючою перспективою.

На завершення це дослідження підкреслює потенційне існування надважких елементів в надщільних астероїдах, які можуть дати важливу інформацію про склад нашої Сонячної системи та відкрити нові шляхи для майбутніх досліджень і видобутку ресурсів.

Джерело: Надважкі елементи та надщільна матерія, Springer

By Вікі Ставропулу

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