Найдавніша дерев’яна споруда, яку будь-коли знайшли, вказує на передових предків

Археологи зробили новаторське відкриття на водоспаді Каламбо в Замбії, розкопавши найстарішу дерев’яну конструкцію з коли-небудь знайдених, віком щонайменше 476,000 XNUMX років. Це відкриття свідчить про те, що наші предки були більш розвиненими, ніж вважалося раніше. Дерев’яна споруда, яка, як вважають, була платформою, доріжкою або піднятим житлом, була надзвичайно добре збережена та демонструє докази використання кам’яних інструментів для з’єднання двох великих колод. На місці виявлено також колекцію дерев’яних знарядь праці, зокрема клин і копальну палицю.

Це відкриття ставить під сумнів уявлення про те, що наші предки були кочівниками, оскільки споруда, схоже, була постійним житлом поблизу водоспадів. Наявність багаторічного джерела води свідчить про те, що наші родичі мали можливість планувати та будувати постійні споруди. Провідний автор дослідження, археолог Ларрі Бархем, підкреслює, що знахідка демонструє трансформаційні здібності та абстрактне мислення наших предків. Він припускає, що вони використовували свій інтелект, уяву та навички, щоб створити щось, чого ніколи раніше не існувало.

Вважається, що високий рівень води на водоспаді Каламбо зберіг дерев’яну конструкцію протягом століть. Люмінесцентне датування, новий метод, використаний дослідниками, виявив вік структури та підтвердив, що вона передує еволюції Homo sapiens. Попередні дерев’яні конструкції були створені приблизно 9,000 років тому, що робить це відкриття дуже важливим для розуміння здібностей наших ранніх предків.

Це відкриття підкреслює когнітивні здібності наших предків, включаючи планування, візуалізацію та здатність створювати складні структури. Це кидає виклик попереднім припущенням про здібності та спосіб життя ранніх людей. Хоча для повного розуміння мети та функції споруди необхідні подальші дослідження, очевидно, що наші предки володіли здатністю до передового мислення та вирішення проблем.

джерела:

– Природа (журн.)