Астронавт Аполлона-13 Томас К. Маттінглі помер у віці 87 років, залишивши у спадщину вміння вирішувати проблеми

Томас К. «Т.К.» Маттінглі, видатний астронавт NASA, який відіграв ключову роль у нещасливій місії «Аполлон-13», помер у віці 87 років. Надзвичайні зусилля Маттінглі у вирішенні проблем із наземного управління допомогли безпечно повернути екіпаж на Землю, незважаючи на те, що його вилучили з місії перед запуском через зараження краснухою.

Незважаючи на те, що він не міг брати участь у фактичному польоті, досвід Маттінглі виявився неоціненним, коли вибух пошкодив космічний корабель на шляху до Місяця. Використовуючи свої знання та винахідливість, Маттінглі розробив процедури управління польотом для збереження енергії, забезпечуючи успішне повернення в атмосферу Землі. У результаті астронавти Джеймс Ловелл, Джек Свігерт і Фред Хейз змогли пережити цю жахливу подорож.

Винятковий внесок Маттінглі вийшов за межі місії «Аполлон-13». Розпочавши свою кар’єру як пілот ВМС США, він був обраний до складу класу астронавтів у 1966 році. Пізніше він служив пілотом командного модуля в місії «Аполлон-16» і командував двома місіями «Спейс Шаттл», залишивши значний вплив на дослідження космосу. .

Його дивовижну історію було увічнено у відомому фільмі 1995 року «Аполлон-13», де Маттінглі зіграв актор Гері Сініз. Завдяки своїй відданості, досвіду та здібностям розв’язувати проблеми Маттінглі зіграв значну роль у просуванні нашого розуміння космосу та прокладанні шляху для майбутніх досліджень космосу.

Питання та відповіді:

З: Якою була роль Томаса К. Маттінглі в місії «Аполлон-13»?

Відповідь: Маттінглі спочатку був призначений пілотом командного модуля для польоту Аполлона-13, але був приземлений через контакт із краснухою. Однак він відіграв вирішальну роль у наземному контролі, розробивши процедури для збереження енергії, забезпечивши успішне повторне входження екіпажу.

З: У яких ще місіях брав участь Томас К. Матінглі?

Відповідь: Маттінглі служив пілотом командного модуля в місії «Аполлон-16» і командував двома місіями «Спейс Шаттл».

З: Як Маттінглі вшановували в масовій культурі?

Відповідь: Неймовірний внесок Маттінглі був зображений у фільмі 1995 року «Аполлон 13», де його героя зіграв актор Гері Сініз.