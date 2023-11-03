Герой Аполлона-13 Т.К. Маттінглі помер у віці 87 років

Легендарний астронавт НАСА Томас К. «Т.К.» Маттінглі, який відіграв вирішальну роль у місії «Аполлон-13», помер у віці 87 років. Зусилля Меттінглі щодо вирішення проблем із наземного управління допомогли забезпечити безпечне повернення місії екіпаж.

Маттінглі, який почав свою кар'єру як пілот ВМС США, спочатку був призначений пілотом командного модуля для польоту Аполлона-13. Однак через можливе зараження краснухою його вилучили з місії лише за 72 години до запуску. Ніхто не здогадувався, що навички Маттінглі будуть життєво важливі перед лицем непередбаченої катастрофи.

На шляху до Місяця вибух сильно пошкодив корабель. Маттінглі, який, на щастя, не захворів, швидко відправився в управління польотом і старанно працював над розробкою процедур, які зберігали енергію. Ці процедури зрештою дозволили пошкодженому кораблю успішно увійти в атмосферу Землі, забезпечивши виживання астронавтів Джеймса Ловелла, Джека Свігерта та Фреда Хейза.

Героїзм Маттінглі під час місії «Аполлон-13» пізніше був зображений у відомому фільмі 1995 року «Аполлон-13», де його роль зіграв актор Гері Сініз. Незважаючи на те, що фільм відобразив напруженість і труднощі, з якими зіткнулася знімальна група, реальні зусилля Меттінглі зіграли важливу роль у їх безпечному поверненні.

Протягом усієї своєї кар'єри Маттінглі продовжував робити внесок у дослідження космосу. Він служив пілотом командного модуля в місії «Аполлон-16», а пізніше взяв на себе роль командира космічного корабля в двох місіях «Спейс Шаттл».

Внесок Томаса К. «Т.К.» Маттінглі в NASA та дослідження космосу залишив тривалий вплив. Його здатність розв’язувати проблеми продемонструвала справжній дух винахідливості та цілеспрямованості, якими відрізняються астронавти. Спадщина Маттінглі продовжуватиме надихати майбутні покоління дослідників космосу.

джерела:

[Phys.org](https://phys.org/news/2023-11-apollo-astronaut-thomas-mattingly-dies.html)

FAQ

Ким був Томас К. «ТК» Маттінглі?

Томас К. «Т.К.» Маттінглі був відомим астронавтом НАСА, який відіграв важливу роль у місії «Аполлон-13» і протягом своєї кар’єри зробив важливий внесок у дослідження космосу.

Якою була роль Маттінглі в місії «Аполлон-13»?

Маттінглі спочатку був призначений пілотом командного модуля для місії «Аполлон-13», але був приземлений через можливе зараження краснухою. Однак його зусилля з наземного управління мали вирішальне значення для забезпечення безпечного повернення екіпажу місії.

Як Маттінглі сприяв безпечному поверненню екіпажу Аполлона-13?

Після того, як космічний корабель був серйозно пошкоджений вибухом, Маттінглі розробив процедури збереження енергії наземного управління. Ці процедури допомогли пошкодженому апарату успішно повернутися в атмосферу Землі, забезпечивши виживання астронавтів.

У яких ще місіях брав участь Маттінглі?

Крім місії «Аполлон-13», Маттінглі служив пілотом командного модуля в місії «Аполлон-16», а пізніше взяв на себе роль командира космічного корабля в двох місіях «Спейс Шаттл».

Який вплив мав Маттінглі на дослідження космосу?

Внесок Маттінглі в NASA та дослідження космосу продемонстрував дух винахідливості та рішучості, які визначають астронавтів. Його здатність вирішувати проблеми та відданість продовжують надихати майбутні покоління дослідників космосу.