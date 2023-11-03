Астронавт NASA Томас К. Маттінглі помер, залишивши після себе вміння вирішувати проблеми

Томас К. «Т. К.» Маттінглі, шановний астронавт NASA, на жаль, помер у віці 87 років. Маттінглі, відомий своєю швидкістю мислення та здатністю вирішувати проблеми, зіграв важливу роль у нещасливій місії «Аполлон-13», незважаючи на те, що не можливість приєднатися до екіпажу. NASA підтвердило смерть Маттінглі в заяві, опублікованій 31 жовтня.

Хоча Маттінглі спочатку був призначений пілотом командного модуля для «Аполлона-13», він був приземлений лише за 72 години до місії через можливе зараження краснухою. Він навіть не підозрював, що його найбільший виклик і внесок у місію ще попереду.

Коли на борту космічного корабля стався вибух, який поставив під загрозу життя астронавтів Джеймса Ловелла, Джека Свігерта та Фреда Хейза, здатність Маттінглі вирішувати проблеми вийшла на перший план. Незважаючи на те, що він не захворів, Меттінглі швидко переключив передачі й приєднався до відділу управління місією, де він відіграв вирішальну роль у розробці процедур збереження енергії. Цей інноваційний підхід дозволив пошкодженому космічному кораблю безпечно увійти в атмосферу Землі, зрештою забезпечивши виживання екіпажу.

Надзвичайні зусилля Маттінглі під час місії «Аполлон-13» здобули всесвітнє визнання, навіть надихнувши на створення голлівудського фільму. У фільмі «Аполлон-1995» 13 року роль Маттінглі зіграв талановитий Гері Сініз.

Протягом усієї своєї кар'єри Маттінглі зробив значний внесок у дослідження космосу. До участі в «Аполлоні-13» він служив пілотом у ВМС США, перш ніж у 1966 році був обраний у відомий клас астронавтів. Меттінгі став пілотом командного модуля для місії «Аполлон-16», а пізніше взяв на себе роль командира космічного корабля в двох місіях космічного човника.

Нельсон, адміністратор NASA, визнав спадщину Маттінглі, заявивши: «Внесок TK не тільки розсунув межі дослідження космосу, але й проклав шлях до неоціненних досягнень у нашому розумінні Всесвіту».

Смерть Маттінглі знаменує кінець ери в дослідженні космосу, але його спадщина як умілого вирішувати проблеми та відданого астронавта продовжуватиме надихати майбутні покоління.

Часті питання (FAQ)

Ким був Томас К. Матінглі?

Томас К. «Т.К.» Маттінглі був астронавтом НАСА, який зробив значний внесок у дослідження космосу. Він відіграв вирішальну роль у місії «Аполлон-13», незважаючи на те, що не зміг приєднатися до екіпажу через можливе зараження краснухою.

Якою була роль Маттінглі в місії «Аполлон-13»?

Маттінглі служив пілотом командного модуля для Apollo 13, але був приземлений перед запуском. Коли космічний корабель зіткнувся з вибухом, Маттінглі використав свої навички вирішення проблем із керування польотом, щоб розробити процедури енергозбереження, забезпечивши безпечне повернення пошкодженого корабля та виживання астронавтів.

Який внесок Меттінглі в дослідження космосу?

Окрім участі в місії «Аполлон-13», Маттінглі також працював пілотом командного модуля місії «Аполлон-16». Пізніше він став командиром космічного корабля в двох місіях космічного човника. Внески Маттінглі проклали шлях до прогресу в нашому розумінні космосу.

джерела:

– [НАСА: Томас К. Маттінглі](https://www.nasa.gov/astronautprofiles/m/

attinglytk)

– [IMDb: Аполлон 13 (1995)] (https://www.imdb.com/title/tt0112384/)