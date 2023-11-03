Астронавта Аполлона Томаса Маттінглі II вшановують за героїчний внесок у дослідження космосу

Астронавт Аполлона Томас Кеннет Маттінглі II, відомий своїм вагомим внеском в успіх програми НАСА «Аполлон», помер у віці 87 років. Меттінглі відіграв вирішальну роль у безпечному доставленні додому екіпажу Аполлона 13 після того, як вибух перервав їх місію на Місяць . Адміністратор NASA Білл Нельсон висловив співчуття і похвалив Маттінглі за його героїчні дії.

Маттінглі, який народився в Чикаго 17 березня 1936 року, пройшов дивовижну подорож у сфері дослідження космосу. Після закінчення середньої школи в Маямі він здобув ступінь інженера авіації в Обернському університеті. Маттінглі розпочав свою кар’єру у ВМС США, а пізніше приєднався до Школи пілотів аерокосмічних досліджень ВПС, перш ніж у 1966 році був обраний НАСА до класу астронавтів.

Один із найбільш пам’ятних моментів Меттінглі стався під час місії «Аполлон-13», коли він заразився краснухою перед запуском. Незважаючи на те, що його посадили на землю, Маттінглі відіграв ключову роль у прийнятті важливих рішень, які забезпечили безпечне повернення екіпажу та пошкодженого космічного корабля. Його досвід і навички прийняття рішень у реальному часі сприяли успіху місії.

Досягнення Маттінглі вийшли за межі програми «Аполлон». Він служив пілотом командного модуля «Аполлона-16» і командиром космічного корабля для місій космічних човників STS-4 і STS 51-C. Нельсон підкреслив неперевершену майстерність Меттінглі як пілота та його відданість інноваціям і стійкість перед обличчям викликів.

Актор Гері Сініз зіграв Маттінглі у фільмі «Аполлон 13», віддаючи належне його видатному внеску. Спадщина Маттінглі як сміливого дослідника та його непохитна відданість майбутньому дослідження космосу будуть пам’ятатися на довгі роки.

ПИТАННЯ, ЩО ЧАСТО ЗАДАЮТЬСЯ

Ким був Томас Кеннет Маттінглі II?

Томас Кеннет Маттінглі II був астронавтом Аполлона, відомим своєю вирішальною роллю в успішному поверненні екіпажу Аполлона-13 після вибуху, який стався під час їх місячної місії. Він зробив видатну кар’єру в дослідженні космосу, працюючи пілотом командного модуля «Аполлона-16» і командиром космічного корабля для місій космічних човників STS-4 і STS 51-C.

Яким був внесок Маттінглі в місію «Аполлон-13»?

Маттінглі зіграв ключову роль у місії «Аполлон-13», коли перед запуском він заразився краснухою, і його довелося замінити як пілота командного модуля. Однак він забезпечував важливу підтримку прийняття рішень із землі, що сприяло безпечному поверненню екіпажу та пошкодженого космічного корабля.

Як Маттінглі вплинув на дослідження космосу?

Внесок Маттінглі в дослідження космосу вийшов за межі його участі в програмі «Аполлон». Він обіймав різні посади, включаючи пілота командного модуля для Apollo 16 і командира космічного корабля для місій космічних човників. Його надзвичайні навички пілота, відданість інноваціям і стійкість перед обличчям викликів зробили його шанованою фігурою в цій галузі.

Чим Меттінглі запам'ятався адміністратору NASA Біллу Нельсону?

Адміністратор NASA Білл Нельсон висловив свої співчуття та назвав Маттінглі ключовою фігурою в успіху програми Apollo. Нельсон високо оцінив яскраву особистість Маттінглі та визнав його одним із героїв країни, підкресливши його безпрецедентну майстерність пілота та його внесок у дослідження космосу за межами програми «Аполлон».