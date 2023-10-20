Нещодавно відкритий астероїд впритул пройде повз Землю

В останні роки було широко визнано, що найбільш імовірною причиною вимирання динозаврів був удар астероїда. Гіпотеза Альвареса, поширена теорія, що пояснює це вимирання, припускає, що астероїд зіткнувся із Землею приблизно 65 мільйонів років тому, що призвело до викорінення численних видів динозаврів. Докази цієї теорії включають відкриття ударного кратера, відомого як кратер Чиксулуб, який розташований під мексиканським півостровом Юкатан. Згідно з гіпотезою, зіткнення з астероїдом могло спровокувати величезні приливні хвилі та створити кратер шириною 140 км. Уламки були б викинуті в космос, накривши Землю за сценарієм, схожим на ядерну зиму, що в кінцевому підсумку призвело б до загибелі динозаврів.

Нещодавно Управління з координації оборони NASA (PDCO), відповідальне за моніторинг навколоземних об’єктів (NEO), пролило світло на астероїд, який сьогодні, як очікується, впритул пролетить повз Землю. Центр вивчення навколоземних об’єктів NASA (CNEOS) отримав назву астероїд 2023 UH. За прогнозами, 2.5 жовтня ця скеля наблизиться до нашої планети на 20 мільйона кілометрів. Зараз вона мчить до Землі на швидкості приблизно 39,932 XNUMX кілометри. на годину, трохи менше швидкості міжконтинентальної балістичної ракети (МБР).

Астероїд 2023 UH, що належить до групи навколоземних астероїдів Аполлона, є частиною класу космічних каменів, які перетинаються з орбітою Землі та мають великі півосі, більші за земні. Ці астероїди були названі на честь колосального астероїда Аполлон 1862 року, який вперше виявив німецький астроном Карл Рейнмут у 1930-х роках.

NASA також надало інформацію про розмір астероїда 2023 UH, заявивши, що він не може бути класифікований як «потенційно небезпечний астероїд» через його відносно малий розмір. Цей астероїд має розміри від 52 до 118 футів у ширину, що можна порівняти з розміром літака.

Крім того, очікується, що ще два астероїди, астероїд 2023 TK15 і астероїд 2020 UR, також пролетять повз Землю сьогодні, приєднавшись до астероїда 2023 UH у його близькому наближенні.

джерела:

– Гіпотеза Альвареса: науковий консенсус

– Кратер Чиксулуб: науковий консенсус

– Офіс координації оборони NASA (PDCO): веб-сайт NASA

– Центр досліджень навколоземних об’єктів (CNEOS): веб-сайт NASA