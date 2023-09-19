Тривожне зменшення морського льоду в Антарктиді викликає занепокоєння щодо глобального потепління

Супутникові дані показали, що рівень морського льоду навколо Антарктиди досяг безпрецедентно низького рівня протягом зимового сезону, що вказує на тривожну тенденцію для регіону, який раніше вважався стійким до наслідків глобального потепління. Ця подія викликала занепокоєння вчених, які стверджують, що поєднання таких факторів, як рекордно теплі океани, зміни в океанських течіях і вітрах, а також явище Ель-Ніньо, ймовірно, сприяють зниженню.

Величезний льодовий покрив Антарктиди відіграє вирішальну роль у регулюванні температури Землі, відбиваючи енергію Сонця та охолоджуючи навколишню воду. Однак, якщо Антарктида продовжить втрачати свій лід, вона може перетворитися з системи охолодження Землі на джерело тепла. Сучасне покриття морським льодом на поверхні Антарктичного океану становить менше 17 мільйонів квадратних кілометрів, що на 1.5 мільйона квадратних кілометрів нижче типового середнього показника за вересень і значно нижче, ніж попередні рекордно низькі показники зимового покриття льодом. Площа зниклого льоду приблизно в п’ять разів перевищує площу Британських островів і може мати далекосяжні наслідки для клімату нашої планети.

Вчені стурбовані впливом цього зменшення морського льоду на Антарктиду та глобальний клімат. Доктор Уолтер Майєр, який спостерігає за морським льодом у Національному центрі даних про сніг і лід, не має оптимістичних прогнозів щодо значного відновлення морського льоду. Хоча розуміння точних причин цьогорічного зменшення морського льоду залишається загадкою, низький рівень морського льоду вважається вирішальним показником у рік, відзначений численними рекордами високих глобальних температур і температур океану. Експерти стверджують, що вразливість Антарктиди стає все більш очевидною.

Окрім вивчення впливу на Антарктиду та глобальний клімат, вчені також проводять дослідження та спостереження, щоб краще зрозуміти причини зникнення зимового льоду. Вважається, що надзвичайно теплі океани, зміни в океанічних течіях і вітри, які впливають на температуру в Антарктиді, є значними факторами, що сприяють цьому. Розвиток погоди Ель-Ніньо в Тихому океані також може зіграти певну роль у зменшенні морського льоду, хоча зараз він відносно слабкий.

Зменшення морського льоду в Антарктиді створює значні ризики не лише для регіону, але й для прибережних громад у всьому світі. Підвищення рівня моря внаслідок втрати наземного льоду може призвести до руйнівних штормових хвиль, які загрожують мільйонам людей. Зміни, що відбуваються в льодових покривах Антарктиди, узгоджуються з прогнозованими найгіршими сценаріями, підкреслюючи нагальну потребу вирішити проблему глобального потепління та його впливу на делікатні екосистеми нашої планети.

джерела:

– Національний центр даних про сніг і лід

- BBC News