Антарктичний морський лід скорочується до рекордно низького рівня, що прискорює глобальне підвищення рівня моря

Морський лід Антарктиди, який колись був достатньо великим, щоб подвоїти розмір замерзлого континенту, цього року досяг рекордно низького рівня. Потепління води в океані, спричинене зміною клімату, сприяло значному скороченню морського льоду взимку, причому цього року площа льоду була найменшою з початку супутникових вимірювань у 1980 році.

Під час нещодавнього аналізу, проведеного Національним центром даних про сніг і лід, було виявлено, що 10 вересня площа морського льоду досягла найбільшої площі за рік, але вона була майже на 350,000 1986 квадратних миль меншою, ніж попередній рекордно низький рівень у XNUMX році. Це зниження у морському льоду має далекосяжні наслідки, особливо у зв’язку з глобальним підвищенням рівня моря.

Хоча відсутність морського льоду безпосередньо не додає воду в океан, він відіграє вирішальну роль у захисті льодовиків і шельфового льодовика від штормів і теплих океанських вод. Відсутність морського льоду прискорює танення цих наземних льодових утворень, що призводить до збільшення рівня моря. Крім того, відкрита океанська вода поглинає більше тепла, ніж лід, тому морському льоду важко відновлюватися та формуватись у наступні роки.

Вчені попереджають, що система морського льоду в Антарктиді увійшла в новий режим, який характеризується сильнішим впливом теплих океанських вод, які обмежують зростання льоду. Значна втрата морського льоду є тривожним показником впливу зміни клімату на Антарктиду.

Подальші дослідження також підкреслюють швидке танення антарктичних льодовиків і шельфового льодовика. Зокрема, шельфовий льодовик Західної Антарктики найбільше реагує на світове потепління. Він містить значну кількість води, розтанення якої може значно підняти рівень світового моря.

Прискорене зменшення площі морського льоду в Антарктиді вимагає термінових дій для пом’якшення зміни клімату та обмеження подальшого глобального підвищення рівня моря. Оскільки людство стикається з наслідками цих змін, адаптаційні заходи стають важливими для вирішення проблем, пов’язаних з таненням льоду в Антарктиді.

FAQ

1. Як скорочення морського льоду в Антарктиді впливає на глобальне підвищення рівня моря?

Відсутність морського льоду сприяє прискореному таненню льодовиків і шельфового льодовика на суші. Коли ці наземні крижані утворення тануть, вони вносять додаткову кількість води в океани, що призводить до глобального підвищення рівня моря.

2. Чому морському льоду важко відновитися після поганого року усадки?

Океанська вода, яка не замерзає, поглинає більше тепла, ніж лід. Це підвищене поглинання тепла створює труднощі для повторного формування нового льоду в наступні роки, перешкоджаючи відновленню морського льоду після значного зменшення.

3. Який вплив теплих вод океану на систему морського льоду Антарктики?

Теплі води океану обмежують ріст льоду, потенційно призводячи до нового режиму в системі морського льоду Антарктики. Вплив теплих вод океану зменшує площу морського льоду та сприяє його зменшенню з часом.