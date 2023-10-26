Дослідження прихованого світу під льодовиковим покривом Антарктиди

Вчені розпочали надзвичайний пошук, щоб розкрити стародавні таємниці, приховані під масивним крижаним покривом Антарктиди. Завдяки супутниковим спостереженням і радарам, що проникають у лід, вони отримали цінну інформацію про прихований світ, який існував мільйони років тому.

На величезному просторі Східної Антарктиди, в регіоні Землі Вілкса, було зроблено дивовижне відкриття. Великі хребти та долини, виліплені стародавніми річками, були виявлені, пропонуючи зазирнути в дольодовиковий ландшафт. Ця дивовижна місцевість, що охоплює площу, яку можна порівняти з Бельгією чи штатом Меріленд, існує щонайменше 14 мільйонів років тому, передуючи замерзанню Антарктиди 34 мільйони років тому.

Доктор Стюарт Джеймісон, професор гляціології Даремського університету та один із керівників дослідження, описує це відкриття як «моментальний знімок минулого». Особливості ландшафту вказують на набагато тепліший клімат у давні часи, що потенційно нагадує такі регіони, як сучасна Патагонія.

Хоча летопис скам’янілостей, знайдений поблизу досліджуваного місця, свідчить про існування пилку стародавніх пальм, конкретна інформація про різноманітну дику природу, яка колись населяла це середовище, все ще обмежена.

Під величезним льодом товщиною від 2.2 до 3 км лежить таємнича суша, яка залишається менш вивченою, ніж поверхня Марса. Дослідники припускають, що буріння льоду для вилучення зразків осадових кернів може відкрити двері для виявлення залишків стародавньої флори та фауни, надаючи подальше розуміння еволюції Антарктики.

У цьому новаторському дослідженні використовувалися найсучасніші супутникові спостереження та дані радарів, що проникають у лід, зібрані під час польотів, виявивши характерний похований ландшафт, який відрізняється від попередніх знахідок під крижаною поверхнею Антарктиди. Протягом мільйонів років цей ландшафт зазнав трансформації, сформованої різноманітними геологічними процесами, включаючи течію річок, тектонічну активність і зледеніння.

Історія Антарктиди пов’язана з розпадом суперконтиненту Гондвана, який охоплював такі сучасні континенти, як Африка, Австралія, Південна Америка та субконтинент Індостан. Через тектоніку плит Антарктида поступово відокремилася від цих масивів суші, ставши ізольованою, що призвело до її унікальних геологічних особливостей.

Під час більш теплої фази в минулому Антарктиди річки текли через нещодавно відкритий ландшафт, зрештою досягаючи континентальної берегової лінії, яка утворилася, коли інші масиви суші віддалялися. З охолодженням температури на пагорбах біля річок утворилися невеликі льодовики, що сприяло поглибленню долин через льодовикову ерозію.

Доктор Джеймісон пояснює, що коли льодовиковий лід розширювався, створюючи холодне середовище між льодом і ландшафтом, відбулося збереження цієї стародавньої місцевості. Протягом дивовижних 34 мільйонів років ландшафт залишався замороженим у часі, відкриваючи проблиски давно минулої епохи.

Питання та відповіді:

З: Як вчені виявили стародавній ландшафт під льодом Антарктиди?

Відповідь: Вчені використовували супутникові спостереження та радар, що проникає в лід, щоб виявити прихований ландшафт.

З: Скільки років відкритому дольодовиковому ландшафту?

A: Ландшафт сягає щонайменше 14 мільйонів років тому.

З: Які дані свідчать про тепліший клімат у стародавні часи?

A: Пилок стародавніх пальм, знайдений поблизу місця дослідження, вказує на клімат, подібний до сучасної Патагонії.

З: Чи є конкретна інформація про давню дику природу в регіоні?

Відповідь: Скам’янілостей недостатньо, щоб визначити точний вид, який колись населяв цю територію.

Питання: якої товщини лід вкриває ландшафт?

Відповідь: За оцінками, товщина льоду становить від 2.2 км до 3 км.

З: Що зразки осадових кернів можуть розповісти про стародавню флору та фауну?

Відповідь: Буріння льоду для отримання зразків осаду може надати докази стародавнього життя рослин і тварин.

З: Як ландшафт формувався з часом?

A: Ландшафт еволюціонував через процеси під впливом річок, тектоніки та зледеніння.

З: Який зв'язок Антарктиди з суперконтинентом Гондвана?

В: Антарктида колись була частиною суперконтиненту Гондвана, який також включав масиви суші, які зараз є Африкою, Австралією, Південною Америкою, Індійським субконтинентом і Аравійським півостровом.

З: Як довго зберігався ландшафт?

A: Ландшафт, ймовірно, зберігався протягом приголомшливих 34 мільйонів років.