Антарктичний морський лід досяг рекордно низького рівня, що викликає занепокоєння щодо впливу зміни клімату

За даними Національного центру даних США про сніг і лід (NSIDC), площа морського льоду навколо Антарктиди досягла рекордно низького рівня протягом зими. Ця подія викликала занепокоєння вчених щодо прискорення наслідків зміни клімату в південному полярному регіоні. Зменшення площі морського льоду може мати жахливі наслідки для таких тварин, як пінгвіни, які покладаються на лід для розмноження та вирощування дитинчат. Крім того, зменшення сонячного світла, відбитого білим льодом назад у космос, сприяє глобальному потеплінню.

10 вересня площа морського льоду в Антарктиді досягла свого піку в 16.96 мільйона квадратних кілометрів, що є найнижчим зимовим максимумом з початку супутникових записів у 1979 році. Це означає зменшення приблизно на 1 мільйон квадратних кілометрів порівняно з попереднім зимовим рекордом, встановленим у 1986 році. Старший NSIDC вчений Уолт Майєр назвав цей рік «надзвичайним рекордним роком».

Незважаючи на те, що Арктика вже зазнала значних наслідків зміни клімату, коли морський лід швидко погіршувався за останнє десятиліття, вплив на морський лід Антарктики був менш певним. Однак нещодавній перехід до рекордно низьких умов у регіоні викликав занепокоєння вчених щодо того, що зміна клімату може нарешті проявитися в Антарктиді.

Дослідження, опубліковане в журналі Communications Earth and Environment на початку цього місяця, показало, що підвищення температури океану, спричинене в основному антропогенними викидами парникових газів, сприяє зниженню рівня морського льоду з 2016 року. Цей висновок узгоджується з необхідністю скорочення парникових газів. викиди газу для захисту крихких екосистем і замерзлих регіонів світу.

Щоб повністю зрозуміти наслідки цих рекордно низьких рівнів морського льоду в Антарктиді, необхідні подальший аналіз і дослідження, але життєво важливо вжити заходів для пом’якшення зміни клімату та зменшення негативного впливу на планету.

джерела:

- Reuters