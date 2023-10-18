Дослідження показує, що шельфові льодовики Антарктики втрачають об’єм із загрозливою швидкістю

Нове дослідження з використанням супутникових даних показало, що 40% плавучих шельфових льодів Антарктиди значно зменшилися в обсязі за останні 25 років. Шельфові льодовики Антарктиди відіграють вирішальну роль у стабілізації льодовиків континенту та уповільненні їх надходження в океан. Однак втрата льоду не обмежується плавучими шельфами, але також включає збільшення потоку льодовиків із самого континенту. Висновки викликали занепокоєння серед дослідників, які описують ситуацію як «подвійний удар».

Дослідження, опубліковане в рецензованому журналі Science Advances, використало 100,000 162 супутникових радарних зображень для аналізу 1997 шельфових льодовикових льодів навколо Антарктиди з 2021 по 71 рік. Воно показало, що 67 з цих шельфових льодовикових шельфів зазнали значного зменшення обсягу, вивільнивши приблизно XNUMX трлн. метричних тонн талої прісної води в океан.

Цей приплив прісної води потенційно може вплинути на глобальну циркуляцію шляхом зменшення щільності поверхневих вод біля полюсів, обмеження стікання та запобігання утворенню глибоких вод. Втрата льоду нерівномірно розподіляється по континенту, причому західна сторона Антарктиди зазнає найбільших втрат через те, що тепла вода розмиває шельфовий льодовик знизу.

Шельфовий льодовик Гетц у південно-західній частині континенту та шельфовий льодовик Пайн-Айленд, що поряд із льодовиком Судного дня Туейтс, особливо зазнали великих втрат. З іншого боку, шельфовий льодовик Еймері в холодних водах східної сторони набрав льоду протягом періоду дослідження.

Висновки дослідження надають додаткові докази триваючої зміни клімату, оскільки потепління клімату продовжує сприяти виснаженню шельфових льодовиків. Ці прискорені втрати підкреслюють нагальну потребу в глобальних діях для пом’якшення зміни клімату та захисту делікатної екосистеми Антарктиди.

Джерела: Science Advances, European Space Agency