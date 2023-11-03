Новий погляд на формування Місяця та геологічну еволюцію Землі

Вчені довго обговорювали обставини формування Місяця, але переважаюча теорія припускає, що це сталося в результаті зіткнення між Землею та планетою розміром приблизно з Марс. Однак нещодавнє дослідження, опубліковане в Nature, кидає виклик цій ідеї, припускаючи, що залишки цього зіткнення все ще можна знайти в мантії Землі.

Дослідження, очолюване міжнародною командою вчених, використовувало передові методи обчислювальної гідродинаміки для аналізу аномалій поблизу ядра Землі. Вважається, що ці аномалії є свідченням зіткнення 4.5 мільярдів років тому, в результаті якого народився Місяць. Попередні дослідження були зосереджені головним чином на уламковому диску, який утворився до Місяця, не беручи до уваги вплив удару на саму Землю.

Професор Ден Хунпін з Шанхайської астрономічної обсерваторії, який був піонером у методах обчислювальної динаміки рідини, використаних у дослідженні, пояснив, що традиційний погляд на вплив формування Місяця, що призводить до «гомогенізації» складу Землі, може бути неточним. Натомість дослідження припускає, що зіткнення призвело до неоднорідності мантії Землі, яка стала каталізатором геологічної еволюції планети.

Вважається, що Тея, планета розміром з Марс, зіткнулася з первісною формою Землі, Геєю, утворивши уламки, які згодом об’єдналися, утворивши Місяць. Попередні теорії припускали, що Місяць переважно складався з тейського матеріалу, тоді як Земля зберегла залишки геянського. Проте подальші дослідження показали дивовижну подібність у складі Землі та Місяця.

Попередні дослідження, проведені професором Ден Хунпіном, показали, що нижня мантія Землі все ще зберігає більш високий склад кремнію, характерний для матеріалу Gaian до зіткнення. Останнє дослідження спирається на ці висновки, пропонуючи пояснення стратифікації земної кори.

Доктор Цянь Юань з Каліфорнійського технологічного інституту припустив, що точний аналіз різних зразків гірських порід у поєднанні з удосконаленими моделями впливу та еволюції дозволяє вченим зробити висновок про матеріальний склад Геї та Теї, проливаючи світло на історію внутрішньої Сонячної системи як ціле.

Крім того, це дослідження дає цінну інформацію про формування та придатність для життя екзопланет за межами нашої Сонячної системи. Вивчаючи геологічну еволюцію Землі в результаті монументального зіткнення, вчені можуть отримати натхнення для розуміння інших планетних систем.

FAQ

Яка теорія переважає щодо утворення Місяця?

Переважаюча теорія припускає, що Місяць утворився, коли планета розміром з Марс, яка називається Тея, зіткнулася з первісною формою Землі, Геєю.

Як нещодавнє дослідження ставить під сумнів традиційне розуміння впливу на формування Місяця?

Недавнє дослідження припускає, що зіткнення між Землею та Тейєю не призвело до повного змішування матеріалів, як вважалося раніше. Натомість залишки цього зіткнення все ще можна знайти в мантії Землі, сприяючи геологічній еволюції планети.

Що показали попередні дослідження професора Ден Хунпіна про мантію Землі?

Попередні дослідження показали, що нижня мантія Землі містить матеріал Гая до удару, який характеризується вищим складом кремнію, що допомагає пояснити стратифікацію земної кори.

Які ідеї можна отримати, вивчаючи геологічну еволюцію Землі?

Вивчення геологічної еволюції Землі в результаті великого зіткнення дає цінну інформацію про формування та придатність для життя екзопланет за межами нашої Сонячної системи. Це дослідження дає натхнення для розуміння інших планетних систем.