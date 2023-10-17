Незабутнє видовище: кільцеподібне сонячне затемнення над Північною Америкою

Нещодавнє кільцеподібне сонячне затемнення 14 жовтня 2023 року стало захоплюючим видовищем для тих, хто спостерігає за небом на Землі. Обсерваторія Землі NASA зняла захоплююче супутникове зображення події, підкреслюючи тінь, що відкидається над Північною Америкою, коли Місяць частково закриває Сонце.

Кільцеподібне затемнення відбувається, коли Місяць проходить перед Сонцем, але його віддаленість від Землі не дає йому повністю закрити Сонце. Під час цієї події Місяць знаходиться на найдальшій відстані від Землі або поблизу неї, відомому як апогей. Це призводить до того, що Місяць виглядає меншим на небі, і краї Сонця залишаються видимими, створюючи вражаюче червоно-помаранчеве кільце, яке називають «вогняним кільцем».

Кільцеподібне затемнення почалося в Орегоні приблизно о 9:13 ранку і продовжилося через Неваду, Юту, Арізону, Колорадо, Нью-Мексико, Техас і Мексиканську затоку. Однак NASA підкреслює, що 8 квітня 2024 року від Техасу до Мен можна буде побачити повне сонячне затемнення, що стане ще більш значним небесним явищем для спостерігачів неба.

Приголомшливе зображення сонячного затемнення було зроблено камерою NASA EPIC (Earth Polychromatic Imaging Camera) на борту кліматичної обсерваторії глибокого космосу. Кліматична обсерваторія глибокого космосу є спільним зусиллям NASA, Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) і ВПС США.

Спостерігати сонячне затемнення — це видатна подія, яка нагадує нам про надзвичайні небесні події, що відбуваються навколо нас. Цей супутниковий знімок кільцеподібного сонячного затемнення над Північною Америкою дозволяє зазирнути в красу та велич нашого Всесвіту.

джерела:

– Авторство зображення: Земна обсерваторія НАСА