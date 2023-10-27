Анізотропна решітка розкриває нові можливості хіральної нанофотоніки

Хіральність, властивість асиметрії, яка відрізняє об'єкт від його дзеркального відображення, є фундаментальним поняттям у різних галузях науки. У царині нанофотоніки досягнення сильних хіральних взаємодій світло-матерія залишається серйозною проблемою. Проте нещодавні дослідження під керівництвом доктора Лі Гуан’юаня з Шеньчженьського інституту передових технологій (SIAT) Академії наук Китаю продемонстрували інноваційний підхід до індукції сильної хіральності в метаповерхнях за допомогою анізотропних структур решітки.

У своєму дослідженні, опублікованому в Laser & Photonics Reviews, дослідницька група оприлюднила потужні хіроптичні реакції, що є результатом анізотропних конфігурацій решітки. Порушуючи періодичну симетрію в напрямках x і y, зберігаючи дзеркальну симетрію наноструктур, вони змогли створити сильну планарну хіральність без шкоди для добротності (Q-фактора).

При нормальному падінні метаповерхня кремнію демонструвала плоску хіральну моду з круговим дихроїзмом (CD) 0.37 і Q-фактором 1220. Цей Q-фактор був у кілька разів вищим, ніж у плоских метаповерхень континууму зв’язаних станів (BIC). Крім того, дослідники помітили, що знак значення CD можна інвертувати, регулюючи період решітки в напрямку x відносно періоду в напрямку y. Ця гнучкість у налаштуванні хіральної відповіді відкриває нові можливості для розробки хіроптичних пристроїв із бажаними характеристиками.

Прорив полягає у використанні резонансів поверхневої гратки (SLR), які виникають внаслідок когерентного зв’язку між локалізованими резонансами та аномалією Релея. Дзеркальні камери пропонують відмінну спектральну настроюваність і здатність пригнічувати поглинання та втрати випромінювання. Використовуючи ці властивості, дослідники змогли досягти максимального імітованого CD 0.86 і Q-фактора до 1700.

Отримані результати мають значне значення для різних застосувань, включаючи хіральне зондування та модуляцію хвильового фронту. Високоякісні та сильні хіроптичні метаповерхні, розроблені командою доктора Лі, мають потенціал для революції в галузі хіральної нанофотоніки, відкриваючи шлях для прогресу в біохімічному хіральному зондуванні, хіральному випромінюванні або лазері та хіральних нелінійних відгуках.

Питання та відповіді:

З: Що таке хіральність?

A: Хіральність відноситься до властивості об’єкта, який не може збігатися з його дзеркальним відображенням шляхом переміщення або обертання.

З: Що таке метаповерхні?

Відповідь: Метаповерхні — це штучні субхвильові структури, які забезпечують точний контроль взаємодії світла та матерії.

З: Що таке коефіцієнт якості (Q-фактор)?

Відповідь: Коефіцієнт якості є показником ефективності накопичення та розсіювання енергії в резонансній системі.

З: Що таке резонанс поверхневої гратки (SLR)?

Відповідь: резонанси поверхневої гратки є когерентним зв’язком між локалізованими резонансами та аномалією Релея, що забезпечує перестроюваність спектра та мінімізує втрати в електромагнітних системах.

З: Які потенційні застосування високоякісних і сильних хіроптичних метаповерхень?

A: Ці метаповерхні мають багатообіцяюче застосування в кіральному зондуванні та модуляції хвильового фронту.