Розкрито приховану історію підлідного ландшафту Антарктиди

Нещодавнє новаторське дослідження під керівництвом Даремського університету виявило стародавній річковий ландшафт, прихований під величезним льодовиковим покривом Східної Антарктики. Використовуючи супутникові дані та методи радіоехозондування, дослідники заглибилися в минуле Антарктиди, проливаючи світло на історію крижаного щита та його реакцію на зміну клімату.

Цей нещодавно відкритий ландшафт охоплює велику територію площею 32,000 14 квадратних кілометрів і дає змогу зазирнути в часи, коли ріки формували регіон понад 34 мільйонів років тому. Примітно, що воно передує початковому формуванню східно-антарктичного льоду приблизно на XNUMX мільйони років. Ландшафт складається з долин і хребтів, які за розміром можна порівняти з тими, що знаходяться в Північному Уельсі, Великобританія, що свідчить про тривалі періоди стабільності температури в досліджуваному районі, оскільки він залишався в основному недоторканим льодом.

Професор Стюарт Джеймісон, провідний автор дослідження, наголошує на ключовій ролі цього прихованого ландшафту в регулюванні потоку льоду та реагуванні на зміну клімату. Він порівнює таємничу землю під льодовиковим щитом Східної Антарктики з поверхнею Марса з точки зору наших обмежених знань.

Це важливе відкриття має наслідки для науки про клімат, оскільки воно показує, що, незважаючи на відступ крижаного покриву в теплі періоди, цей конкретний регіон залишався надзвичайно стабільним. Ці знання мають вирішальне значення для прогнозування того, як крижаний покрив може відреагувати на поточне та майбутнє потепління клімату.

Професор Ніл Росс з Університету Ньюкасла, співавтор дослідження, описує знахідку як «приховану на виду» протягом багатьох років. Він пропонує цінну інформацію про ранню та довгострокову історію Східно-Антарктичного крижаного щита, а також про його потенційну реакцію на майбутні зміни клімату.

Цей прорив ґрунтується на попередній роботі тієї ж дослідницької групи та її співробітників, які виявили приховані гірські хребти, системи каньйонів і озера під антарктичним льодом. Це підкреслює вирішальну роль, яку відіграють супутникові зображення та радіолуна у виявленні цих підлідних ландшафтів.

Важливо те, що це відкриття натякає на можливість подальших невідкритих ландшафтів, прихованих під льодовиковим щитом Східної Антарктики. Професор Джеймісон підтверджує, що тривають дослідження цієї прихованої місцевості, щоб заповнити прогалини в дослідженнях і поглибити наше розуміння того, як льодовиковий щит і його ландшафт еволюціонували з часом.

Такі організації, як Рада дослідження природного середовища Великобританії з досліджень та інновацій (NERC), Національний науковий фонд США (NSF) і NASA відіграли важливу роль у підтримці цього дослідження, надаючи необхідне фінансування для збору даних і досліджень.

Знахідки з глибини Антарктиди продовжують розкривати кліматичну історію Землі, пропонуючи цінну інформацію про її минулі та майбутні виклики. Стародавні ріки, що колись протікали під льодом, ведуть нас у розумінні мінливого світу та його вирішенні.

FAQ

Що показало дослідження Даремського університету про Антарктиду?

Дослідження під керівництвом Даремського університету виявило стародавній річковий ландшафт, прихований під льодовиковим покривом Східної Антарктики. Ландшафт, що охоплює площу 32,000 14 квадратних кілометрів, свідчить про те, що ріки сформували регіон понад 34 мільйонів років тому, передуючи початковому формуванню льодовикового покриву приблизно на XNUMX мільйони років.

Що це відкриття означає для науки про клімат?

Відкриття стародавнього підльодовикового ландшафту в Антарктиді дає змогу зрозуміти минулу стабільність регіону, незважаючи на відступ крижаного покриву в теплі періоди. Ці знання мають вирішальне значення для прогнозування того, як крижаний покрив може відреагувати на поточне та майбутнє потепління клімату.

Яке значення цього прихованого ландшафту під льодовиковим щитом Східної Антарктики?

Прихований ландшафт відіграє ключову роль у регулюванні потоку льоду та розумінні реакції крижаного покриву на зміну клімату. Він пропонує цінну інформацію про ранню та довгострокову історію Східно-Антарктичного крижаного щита та його потенційну реакцію на майбутні зміни клімату.

Як проводилось дослідження?

У дослідженні використовувалися супутникові дані та методи радіолуни для аналізу прихованого ландшафту під льодовиковим щитом Східної Антарктики. Це дозволило дослідникам відкрити стародавній річковий ландшафт і отримати уявлення про підльодовикові ландшафти Антарктиди.