Відкриття стародавніх попередників клітин головного мозку у простих тварин

Дослідники з Іспанії та Німеччини зробили захоплююче відкриття у простих тварин, званих плакозооаними, яке свідчить про те, що будівельні блоки клітин нашого мозку, можливо, виникли мільярди років тому. Плакозоі — крихітні істоти, схожі на піщинку, — примітивні організми, які складаються з різних типів клітин і не мають органів. Вони жили на теплих мілководдях морів близько 800 мільйонів років тому, де харчувалися мікробами та водоростями.

Дослідники на чолі з клітинним біологом Себастьяном Найле з Центру геномної регуляції знайшли спеціалізовані клітини плакозооани, які демонструють дивовижну схожість з нейронами складніших організмів. Ці клітини, відомі як пептидергічні клітини, вивільняють пептидні сигнали для координації поведінки плакозоанів, як це роблять нейрони інших тварин. Хоча клітини плакозоа не є повністю розвиненими нейронами, вони служать важливою еволюційною сходинкою.

За допомогою генетичного аналізу та мікроскопічного скринінгу команда ідентифікувала 14 різних типів пептидних клітин у плакозоа. Клітини мають деякі ті самі гени, що й наші власні нейрони, але не мають певних спеціалізованих компонентів, необхідних для отримання та генерування електричних сигналів. Натомість вони використовують рецепторні білки, звані GPCR, для отримання хімічних повідомлень, які є загальними для різних типів клітин тварин.

Цікаво, що ці клітини, що вивільняють пептиди, високо консервативні у плакозооа, але відсутні в інших ранніх тварин, таких як губки та гребінчасті желе. Це свідчить про те, що еволюція клітин, що секретують пептиди, передує розвитку інших нейроноподібних клітин. Дослідники також піднімають інтригуючі питання про еволюційне походження нейронів. Чи нейрони еволюціонували один раз, а потім розходилися, чи вони еволюціонували кілька разів паралельно?

Розуміння того, як клітини еволюціонують і змінюються з часом, має вирішальне значення для розгадки історії еволюції життя. Плакозооани разом з іншими нетрадиційними модельними тваринами, такими як гребневик і губки, зберігають захоплюючі таємниці, які вчені тільки починають розкривати.

Джерело: Cell