Мікроби, які виживають на мінералах, можуть містити ключі до історії Землі

Вчені зробили захоплююче відкриття про стародавні мікроорганізми під назвою метаногени, які можуть пролити світло на історію Землі. Метаногени — унікальні організми, які не використовують сонячне світло для отримання енергії та чутливі до кисню. Вони отримують енергію, руйнуючи гірські породи та мінерали в навколишньому середовищі, утворюючи при цьому метан.

Зменшення вмісту метану та збільшення вмісту кисню в атмосфері Землі приблизно 2.4 мільярда років тому роками спантеличило вчених. Співавтор дослідження Ерік Бойд пояснює, що це збіглося зі зменшенням популяції метаногену. Одна теорія припускає, що метаногени зіткнулися з посиленням конкуренції за ресурси з боку інших організмів, що призвело до зменшення їх кількості. Інша теорія припускає, що зміни у вулканічних структурах призвели до зменшення доступного нікелю, який є необхідним для виживання метаногенів.

Однак останні дослідження показали, що залежні від нікелю метаногени можуть виживати з набагато меншою кількістю нікелю, ніж вважалося раніше. Ці мікроорганізми мають здатність зберігати та накопичувати нікель у собі, що дозволяє їм виживати навіть у середовищах, де нікель є дефіцитним.

Щоб зрозуміти цей процес, команда Бойда виростила метаногени в різних кількостях нікелю та спостерігала за їх реакцією. Вимірюючи кількість утвореного метану, вони оцінили темпи росту та виживання метаногенів. Використовуючи спектроскопічні методи, вони змогли визначити кількість нікелю, що зберігається в клітинах.

Наслідки цього дослідження виходять за межі наукової сфери. Бойд вважає, що глибше розуміння цього процесу біовидобутку може призвести до розробки технологій видобутку з меншим впливом на навколишнє середовище. Він підкреслює три ключові аспекти дослідження: відкриття того, що клітини можуть отримувати нікель з мінералів, здатність метаногенів розвиватися при низькій концентрації нікелю та їх здатність накопичувати його для використання в майбутньому.

Це дослідження не тільки дає зрозуміти, як зародилося життя на Землі, але й дає підказки щодо створення середовища, придатного для життя, для інших форм життя. Розгадуючи таємниці виживання метаногену, вчені стали на крок ближче до розуміння давньої історії нашої планети.

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