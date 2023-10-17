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Мікроби, які виживають на мінералах, можуть містити ключі до історії Землі

ByВікі Ставропулу

Жовтень 17, 2023
Мікроби, які виживають на мінералах, можуть містити ключі до історії Землі

Вчені зробили захоплююче відкриття про стародавні мікроорганізми під назвою метаногени, які можуть пролити світло на історію Землі. Метаногени — унікальні організми, які не використовують сонячне світло для отримання енергії та чутливі до кисню. Вони отримують енергію, руйнуючи гірські породи та мінерали в навколишньому середовищі, утворюючи при цьому метан.

Зменшення вмісту метану та збільшення вмісту кисню в атмосфері Землі приблизно 2.4 мільярда років тому роками спантеличило вчених. Співавтор дослідження Ерік Бойд пояснює, що це збіглося зі зменшенням популяції метаногену. Одна теорія припускає, що метаногени зіткнулися з посиленням конкуренції за ресурси з боку інших організмів, що призвело до зменшення їх кількості. Інша теорія припускає, що зміни у вулканічних структурах призвели до зменшення доступного нікелю, який є необхідним для виживання метаногенів.

Однак останні дослідження показали, що залежні від нікелю метаногени можуть виживати з набагато меншою кількістю нікелю, ніж вважалося раніше. Ці мікроорганізми мають здатність зберігати та накопичувати нікель у собі, що дозволяє їм виживати навіть у середовищах, де нікель є дефіцитним.

Щоб зрозуміти цей процес, команда Бойда виростила метаногени в різних кількостях нікелю та спостерігала за їх реакцією. Вимірюючи кількість утвореного метану, вони оцінили темпи росту та виживання метаногенів. Використовуючи спектроскопічні методи, вони змогли визначити кількість нікелю, що зберігається в клітинах.

Наслідки цього дослідження виходять за межі наукової сфери. Бойд вважає, що глибше розуміння цього процесу біовидобутку може призвести до розробки технологій видобутку з меншим впливом на навколишнє середовище. Він підкреслює три ключові аспекти дослідження: відкриття того, що клітини можуть отримувати нікель з мінералів, здатність метаногенів розвиватися при низькій концентрації нікелю та їх здатність накопичувати його для використання в майбутньому.

Це дослідження не тільки дає зрозуміти, як зародилося життя на Землі, але й дає підказки щодо створення середовища, придатного для життя, для інших форм життя. Розгадуючи таємниці виживання метаногену, вчені стали на крок ближче до розуміння давньої історії нашої планети.

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By Вікі Ставропулу

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