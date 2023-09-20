Вчені виявили в Африці дерев’яні споруди, яким майже півмільйона років

Нещодавнє дослідження, опубліковане в журналі Nature, свідчить про відкриття в Африці дерев’яних конструкцій, яким майже півмільйона років. Ця знахідка значно відсуває історичні відомості про конструкційну обробку деревини, оскільки раніше найдавнішими прикладами були 9,000-річні платформи на березі британського озера.

Колоди були розкопані міжнародною групою вчених поблизу водоспаду Каламбо в Замбії. Було виявлено, що ці колоди мають надрізи та конуси, що свідчить про навмисну ​​людську майстерність. Це важлива знахідка, оскільки вироби зі стародавнього дерева надзвичайно рідкісні через те, що органічний матеріал з часом деградує.

Дослідники вважають, що ранні люди в Африці використовували деревину для більш амбітних творінь, таких як платформи або доріжки, на додаток до інструментів, таких як списи та палиці для копання. Однак точне призначення цих дерев'яних конструкцій залишається невідомим.

Вік дерев’яних артефактів було визначено за допомогою нових методів датування, які вимірюють захоплену енергію в зернах кварцу. Дослідники виявили, що об’єкти датуються трьома різними віками: 487,000 390,000 років тому, 324,000 XNUMX років тому та XNUMX XNUMX років тому. Ці знахідки свідчать про те, що люди жили біля річки протягом тисяч поколінь або періодично поверталися до неї.

Відкриття цих стародавніх дерев’яних конструкцій дає цінну інформацію про навички та здібності наших ранніх предків. Навмисна майстерність, продемонстрована у формуванні колод за допомогою сокир та інструментів для скребка, підкреслює витонченість їхніх здібностей обробки дерева.

Зберігши ці артефакти за допомогою фотографій з високою роздільною здатністю, вчені змогли вивчити та інтерпретувати методи майстерності, які використовували наші ранні предки. Це відкриття не тільки розширює наші знання про історію людства, але й підкреслює важливість документування та збереження стародавніх артефактів для майбутніх досліджень.

джерела:

– https://www.nature.com/articles/s41586-021-03625-5

– Редінгський університет

– Ліверпульський університет