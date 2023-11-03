Нове дослідження вивчає генетичні зв’язки між стародавніми людьми та психічним здоров’ям

Недавнє дослідження, проведене вченими в Іспанії, показує, що сучасні люди, можливо, успадкували генетичну схильність до проблем психічного здоров’я від своїх далеких предків. Дослідження підкреслює потенційну роль генетичних адаптацій архаїчних видів людини, зокрема денисовців, у сприянні вразливості сучасних людей до таких станів, як депресія.

Дослідження, опубліковане в журналі PLOS Genetics, спирається на попередні дослідження, які зосереджувалися на конкретному генетичному варіанті під назвою SLC30A9. Цей варіант, який, як виявилося, розвинувся шляхом позитивного відбору в популяціях Східної Азії, відіграє вирішальну роль у регулюванні транспорту цинку через клітинні мембрани в організмі людини. Цинк необхідний для здорового росту та функціонування нашої неврологічної та імунної систем, а також для підтримки збудливості нервової системи. Відомо також, що він пов’язаний із психічним здоров’ям.

Дослідження показує, що генетичні адаптації, пов’язані з геном SLC30A9 у сучасних людей, змінили його регуляцію. Попередні дослідження натякали на потенційний зв’язок між цим генетичним варіантом і підвищеним ризиком депресії та інших проблем психічного здоров’я. Хоча тверді твердження щодо цих зв’язків ще досліджуються, це дослідження проливає світло на потенційне генетичне походження вразливості психічного здоров’я.

Для подальшого вивчення цієї генетичної схильності до психічних захворювань дослідники пропонують розширити дослідження, включивши в нього моделі тварин. Рубен Вісенте, молекулярний біолог з Університету Помпеу Фабра, наголошує на необхідності додаткових досліджень, щоб отримати подальше розуміння взаємодії між генами та психічним здоров’ям.

Цікаво, що генетичний варіант SLC30A9 не збігається з неандертальцями, але, здається, має схожість з геном Денисована. Геномний аналіз показує, що цей варіант, ймовірно, виник в результаті схрещування з архаїчними людьми в минулому, можливо, денисовцями.

Щоб підтвердити свої висновки, дослідницька група провела лабораторні експерименти, що демонструють, як ця генетична варіація впливає на клітинні структури, включаючи мітохондрії, регуляцію цинку та метаболізм. Крім того, вони припускають, що варіант Денісована міг забезпечувати захист від холодного клімату, пропонуючи вибіркову перевагу для людей і сприяючи поширенню варіанту гена SLC30A9 серед поточної популяції.

Це дослідження заглиблюється в еволюційну історію наших генів та їх вплив на наше здоров’я сьогодні. Хоча для підтвердження цих зв’язків потрібні додаткові дослідження, це дослідження дає значну частину головоломки в розумінні генетичних зв’язків між нашими давніми предками та проблемами психічного здоров’я, з якими стикаються сучасні люди.

Поширені запитання:

1. Що таке SLC30A9?

SLC30A9 — це специфічний генетичний варіант, який відіграє важливу роль у регулюванні транспорту цинку через клітинні мембрани в організмі людини. Цинк необхідний для росту та функціонування неврологічної та імунної систем і пов’язаний з психічним здоров’ям.

2. Як Денисівці сприяли вразливості сучасних людей до проблем психічного здоров’я?

Геномний аналіз припускає, що денисовці, архаїчний вид людини, схрещувалися з сучасними людьми в минулому. Це схрещування могло внести генетичні адаптації, включно з варіантом SLC30A9, який змінив його регуляцію та потенційно збільшив вразливість сучасних людей до проблем психічного здоров’я.

3. Що означає це дослідження для профілактики та лікування проблем психічного здоров’я?

Хоча необхідні додаткові дослідження, це дослідження відкриває нові шляхи для розуміння складної взаємодії між генетикою та психічним здоров’ям. Уявлення, отримані в результаті цього дослідження, можуть зрештою сприяти розробці вдосконалених методів профілактики та лікування проблем психічного здоров’я в майбутньому.