Кільцеподібне сонячне затемнення, зняте з Міжнародної космічної станції

Астронавт НАСА Жасмін Могбелі на борту Міжнародної космічної станції (МКС) нещодавно задокументував кільцеподібне сонячне затемнення. Кільцеподібне затемнення відбувається, коли Місяць не повністю закриває Сонце, залишаючи видиме кільце, відоме як кільце. Це дає вченим рідкісну можливість досліджувати корону Сонця.

Під час затемнення Могбелі зробив фотографію Місяця, що проходить перед Сонцем, відкидаючи свою тінь, або тінь, і частково затемнюючи частину поверхні Землі. Знімок був зроблений, коли МКС злетіла на висоту 260 миль над американо-канадським кордоном і була спрямована на південь у бік Техасу.

Могбелі прибув на МКС 27 серпня в рамках місії Crew-7 разом з іншими астронавтами Європейського космічного агентства (ESA), Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) і Роскосмосу. Вона зняла затемнення, використовуючи унікальний набір завдань, характерних для фотографування небесних явищ з МКС.

МКС обертається навколо Землі на високій швидкості, що вимагає точних розрахунків і часу для точного фіксування таких подій, як сонячні затемнення. Ці технічні особливості підкреслюють важливість наукової документації з космосу, що дозволяє дослідникам вивчати та розуміти складність небесних явищ.

Загалом фотографія Могбелі забезпечує дивовижний вид кільцеподібного сонячного затемнення, демонструючи красу та наукову значимість спостереження за небесними явищами з точки зору Міжнародної космічної станції.

джерела:

– Міжнародна космічна станція (МКС): космічний корабель на орбіті навколо Землі, який служить дослідницькою лабораторією та космодромом для міжнародної співпраці в дослідженні космосу.

– NASA: незалежна агенція федерального уряду Сполучених Штатів, відповідальна за цивільну космічну програму та аерокосмічні дослідження.

– Кільцеподібне сонячне затемнення: сонячне затемнення, при якому Місяць не повністю закриває Сонце, залишаючи світлове кільце, яке називається кільцем.

– Астронавт НАСА Жасмін Могбелі: астронавт, який зняв кільцеподібне сонячне затемнення з МКС.

– ESA (Європейське космічне агентство): міжурядова організація, яка займається дослідженням і вивченням космосу.

– JAXA (Японське агентство аерокосмічних досліджень): Японське агентство, яке відповідає за аерокосмічну діяльність, включаючи запуски супутників і передові місії.

– Роскосмос: державна установа Росії, яка відповідає за космічну діяльність, включаючи розробку та експлуатацію космічних кораблів і космічних станцій.

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