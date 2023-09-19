Новий метод перетворює пластмаси на цінні поверхнево-активні речовини, які використовуються в милі та миючих засобах

Дослідники з Virginia Tech розробили новаторський метод переробки пластику в цінні хімічні речовини, які називаються поверхнево-активними речовинами, які використовуються у виробництві мила, миючих засобів тощо. Цей метод може стати вигідною та екологічно чистою альтернативою традиційній переробці пластику.

Ключ до цього відкриття полягає в молекулярній подібності між поліетиленовими пластиками та жирними кислотами, які є хімічним попередником мила. Обидва речовини складаються з довгих вуглецевих ланцюгів, але жирні кислоти мають додаткову групу атомів на кінці ланцюга. Грунтуючись на цій подібності, дослідники припустили, що можна буде перетворити поліетилен на жирні кислоти та, зрештою, виробляти мило.

Щоб ефективно розбити довгі поліетиленові ланцюги на більш короткі, дослідницька група розробила унікальний процес термолізу з температурним градієнтом. Цей процес включав нагрівання пластику в спеціально побудованому реакторі при високій температурі, а потім його швидке охолодження. Після термолізу дослідники отримали «коротколанцюговий поліетилен», також відомий як віск.

Наступним кроком було додавання ще кількох ключових кроків, включаючи омилення, для перетворення воску на мило. За допомогою експертів, які спеціалізуються на обчислювальному моделюванні та економічному аналізі, дослідницька група удосконалила процес переробки. Кінцевим результатом стало перше в світі мило з пластику.

Примітно, що цей метод переробки можна застосувати як до поліетилену, так і до іншого широко використовуваного пластику, поліпропілену. Цей пластик міститься в різноманітних повсякденних споживчих товарах, таких як упаковка, харчові контейнери та тканини. Основною перевагою цієї технології переробки є те, що вона може одночасно обробляти як поліетилен, так і поліпропілен, усуваючи потребу в окремому сортуванні цих пластиків.

Крім того, метод має прості вимоги: пластичність і тепло. Хоча для перетворення воску на жирні кислоти та мило потрібні додаткові інгредієнти, початкове перетворення пластику є простим. Це робить цей метод переробки легко адаптованим і потенційно масштабованим для промислового застосування.

Дослідження було опубліковано в журналі Science і демонструє новий шлях переробки пластику без необхідності застосування складних процедур або нових каталізаторів. Цей інноваційний підхід має потенціал, щоб надихнути майбутні креативні проекти для процедур переробки.