Нові відкриття розкривають втрачені континенти, що знаходяться в джунглях Південно-Східної Азії

Дослідники з Утрехтського університету здійснили видатний науковий прорив, нарешті знайшовши залишки континенту розміром із Сполучені Штати, який, як вважають, зник за останні 155 мільйонів років. Це відкриття піднімає інтригуючі питання про наше розуміння геологічної історії Землі та ймовірність появи нових втрачених континентів, які чекають на розкопки.

Раніше експерти не були впевнені, чи ця зникла ділянка землі під назвою Арголенд затонула під дном океану, злилася з більшою сушею чи просто залишилася непоміченою, плаваючи в невидимому місці. Однак після значних семирічних пошуків голландські дослідники успішно відстежили сегменти Арголенду в густих джунглях Південно-Східної Азії.

Революційне дослідження під керівництвом доктора Елдерта Л. Адвоката демонструє, як континенти, коли океани закриті, поєднуються разом у С-подібну конфігурацію, відому як Пангея. Океан Тетіс, де Арголенд зник під час пізнього юрського періоду, послужив сценою для цієї геологічної події. У той час як більшість земель змінюють форму з часом через дрейф континентів, зникнення Арголенду було унікальним.

На відміну від континенту Зеландія, який зрештою затонув після відокремлення від Австралії 80 мільйонів років тому, доля Арголандії, ймовірно, була пов’язана з субдукцією. Субдукція відбувається, коли одна тектонічна плита прослизає під іншу, повертаючи край плити в мантію Землі. Це явище викликало труднощі при визначенні місця розташування Арголенду, оскільки типові ознаки субдукції, такі як відрив і формування гір, не були очевидними.

Ситуацію ускладнює те, що раніше в М’янмі та Індонезії були знайдені фрагменти, які, як вважають, були з Арголандії. Однак ці зразки виявилися набагато старшими, ніж відкол від Австралії, що свідчить про існування додаткового невідомого зниклого масиву суші. Наслідки зникнення одного континенту розміром із США викликають питання про те, скільки інших континентів розділили подібну долю.

Завдяки своїм дослідженням доктор Адвокаат і доктор Дуве Дж. Дж. ван Гінсберген розкрили подорож до Арголандії. Спочатку він розпався на мікроконтиненти, утворюючи менші океанські басейни, що характеризуються тоншою, але щільнішою океанічною корою. Ці фрагменти врешті-решт відокремилися та дрейфували, перш ніж потрапити в пишні джунглі Південно-Східної Азії.

Це новаторське відкриття проливає світло на динамічне геологічне минуле Землі та розширює наше розуміння Пангеї. Дослідження не тільки досліджує, як континенти розпадаються та еволюціонують, але також пропонує уявлення про зростання континентів. Оскільки ми розгадуємо таємниці втрачених континентів, ці знання можуть розкрити безліч відкриттів у таких сферах, як біорізноманіття та клімат.

З останньою відсутньою частиною головоломки, знайденою в Арголенді, дослідники тепер прагнуть дослідити можливість інших втрачених континентів. Тихий океан, зокрема, представляє інтригуючу можливість для подальшого дослідження, оскільки потенційно зниклі території ховаються в гірських поясах Аляски та Британської Колумбії.

FAQ

Що таке субдукція?

Субдукція — це геологічний процес, коли одна тектонічна плита ковзає під іншу, що призводить до повторного перероблення краю плити в мантію Землі.

Що таке дрейф материків?

Дрейф континентів означає рух і зміщення континентів Землі з часом через рух тектонічних плит.

Що таке Пангея?

Пангея - це суперконтинент, який існував приблизно 335-175 мільйонів років тому, включав усі нинішні континенти, злиті разом.

Що таке Зеландія?

Зеландія – це затоплений континент, який відокремився від Австралії мільйони років тому і переважно розташований під південною частиною Тихого океану.