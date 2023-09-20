Історичні кліматичні зміни відіграли роль у ранньому схрещуванні людей

Нове дослідження, опубліковане в журналі Science, показує, що коливання рівнів CO2 в атмосфері та відповідні зміни клімату та рослинності були значними факторами, які впливали на те, коли і де схрещувались ранні людські види. Сучасні люди мають невеликий відсоток ДНК, успадкованої від інших видів гомінідів, таких як неандертальці та денисовці.

Дослідження, проведене міжнародною командою кліматичних експертів і палеобіологів з Південної Кореї та Італії, використовувало палеоантропологічні докази, генетичні дані та суперкомп’ютерне моделювання минулого клімату, щоб зрозуміти закономірності схрещування різних видів. Вони виявили, що неандертальці та денисовці мали різні екологічні уподобання. Денисівці були краще пристосовані до холодних середовищ, таких як бореальні ліси та тундрові зони, тоді як неандертальці віддавали перевагу помірним лісам і лукам.

Дослідники використовували комп’ютерне моделювання, щоб проаналізувати географічне перекриття цих різних середовищ існування в теплі міжльодовикові періоди. Вони виявили, що в ці періоди збігу було більше можливостей для зустрічей і взаємодії між видами, збільшуючи ймовірність схрещування. Моделювання також узгоджується з відомими епізодами схрещування, які відбулися приблизно 78,000 120,000 і XNUMX XNUMX років тому.

Щоб краще зрозуміти кліматичні чинники схрещування, дослідники вивчили, як змінилися моделі рослинності в Євразії за останні 400,000 2 років. Вони виявили, що підвищений рівень COXNUMX в атмосфері та м’які міжльодовикові умови спричинили розширення помірних лісів на захід до центральної Євразії, створивши коридори для розповсюдження неандертальців на денисовські території.

Однією з проблем, з якою зіткнулися дослідники, була оцінка бажаних кліматичних умов для денисовців, оскільки доступних даних обмежено. Однак вони розробили нові статистичні інструменти для врахування відомих родових зв’язків між людськими видами, що дозволило їм оцінити потенційні місця існування Денисів. Дивно, але аналіз показав, що Північна Європа могла бути придатним середовищем для денисовців, на додаток до Росії та Китаю.

Це дослідження дає цінну інформацію про взаємозв’язок між зміною клімату, зміною середовища проживання та генетичною диверсифікацією людини. Розуміючи ці історичні моделі, дослідники можуть далі досліджувати генетичні сліди схрещування в різних популяціях і отримати краще розуміння нашого спільного походження.

Посилання:

«Кліматичні зміни спричинили схрещування гомінінів по всій Євразії» Цзяоян Руан, Аксель Тіммерманн, Паскуале Райа, Кюнг-Сук Юн, Ельке Целлер, Алессандро Монданаро, Мірко Ді Фебраро, Даніель Леммон, Сільвія Кастільоне та Марина Мелькіонна, 10 серпня 2023 р., Science, Science .

DOI: 10.1126/science.add4459