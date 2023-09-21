Чому мітохондріальна ДНК передається від матері

Нещодавнє дослідження, опубліковане в Nature Genetics, пролило світло на причину, чому мітохондріальна ДНК (мтДНК) переважно передається від матерів їхнім нащадкам. Мітохондрії, відомі як електростанції клітин, виробляють енергію, необхідну для клітинних функцій. Ця органела повністю створена за генетичним рецептом, який міститься в ДНК матері, тоді як мтДНК батька не відіграє жодної ролі.

Дослідження, проведені на клітинах сперматозоїдів людини, не виявили інтактної мтДНК до запліднення, що вказує на те, що чоловіча мтДНК відсутня в мітохондріях. Автори дослідження прийшли до висновку, що сперматозоїди людини позбавлені мтДНК і що мітохондріальний геном у ссавців переважно успадковується від матері.

Одним з можливих пояснень цього явища є більш висока швидкість мутації мітохондріального геному порівняно з ядерним геномом. Під час поділу клітин мітохондрії випадково розподіляються між дочірніми клітинами, що може призвести до того, що деякі клітини отримають неадекватні мітохондрії. Це може призвести до збільшення мутацій і розщеплення мтДНК. Сперматозоїди мають обмежений термін життя і повинні споживати велику кількість енергії, щоб досягти яйцеклітини для запліднення. Наявність мтДНК у сперматозоїдах може накопичувати мутації через їх швидке споживання енергії.

Навпаки, яйцеклітини не покладаються на власні мітохондрії для отримання енергії. Вони отримують енергію від сусідніх клітин, що дозволяє їм зберегти здорову мтДНК для передачі її майбутнім поколінням. Це пояснює, чому материнське успадкування мтДНК є поширеним.

Хоча це дослідження дає уявлення про материнську спадковість мтДНК, воно не пояснює рідкісні випадки, коли передача мтДНК відбувається від обох батьків. Однак ці висновки можуть допомогти зрозуміти розлади фертильності, які можуть передаватися через яйцеклітини або сперму. Крім того, нещодавні досягнення в мітохондріальній замісній терапії дозволили народжувати дітей з ДНК від трьох різних людей, підкреслюючи потенціал цілеспрямованих мутацій і генетичних захворювань. Незважаючи на життєво важливу роль мтДНК у житті, ще багато чого потрібно дізнатися про її походження та функції.

Джерела: Nature Genetics