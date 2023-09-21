AlphaMissense: нова модель AI для прогнозування варіантів Missense

Дослідники розробили революційну модель штучного інтелекту під назвою AlphaMissense, яка точно прогнозує та характеризує патогенність місенс-варіантів людського протеома на рівні заміни однієї амінокислоти. Ця модель є адаптацією високоточної моделі структурування білка AlphaFold (AF) з додатковими архітектурними модифікаціями.

Місенс-варіанти — це генетичні зміни, які впливають на білки шляхом зміни послідовності амінокислот. Хоча лише невеликий відсоток цих варіантів було класифіковано як патогенні або доброякісні, точне прогнозування їх функцій має вирішальне значення для розуміння захворювань і розробки цільової терапії. Однак існуючі прогнозні моделі мають обмеження, які перешкоджають їх ефективності в точному визначенні значущості цих варіантів.

AlphaMissense долає ці проблеми, використовуючи здатність AlphaFold розуміти численні вирівнювання послідовностей (MSA) і вивчати еволюційні обмеження з пов’язаних послідовностей. Модель навчена слабкими мітками, такими як доброякісні варіанти та гіпотетичні патогенні варіанти, щоб пом’якшити упередження лікування людини. Він перевершує існуючі моделі, навчені клінічними базами даних, і демонструє значні покращення у прогнозуванні патогенності в межах конкретних генів, пов’язаних із захворюваннями.

Однією з визначних особливостей AlphaMissense є його здатність фіксувати відмінності в ефекті окремих варіантів у межах еволюційно обмежених доменів. Модель також враховує структуру білка та розподіл амінокислот, роблячи прогнози, що відповідають відомим біологічним принципам.

Щоб підтвердити точність AlphaMissense, дослідники провели масштабне тестування варіантів місенс із бази даних ClinVar. Модель досягла високої площі під операторською кривою приймача (auROC) і продемонструвала кращу продуктивність порівняно з іншими моделями.

Випуск AlphaMissense надає безцінні ресурси для дослідницького співтовариства, включаючи прогнози міссенс-варіантів, прогнози патогенності на рівні генів і прогнози для всіх можливих варіантів міссенсів і амінокислотних замін. Ці ресурси сприятимуть подальшим дослідженням функціональної значущості міссенс-варіантів і сприятимуть прогресу в генетичних дослідженнях.

Загалом, AlphaMissense є значним проривом у прогнозуванні ефектів міссенс-варіантів і має потенціал для покращення нашого розуміння генетичних захворювань і покращення клінічної діагностики та терапії.

джерела:

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