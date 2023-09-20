Ракета Falcon 9: зміна гри в дослідженні космосу

Ракета Falcon 9, розроблена SpaceX, зробила революцію в дослідженні космосу, ставши першою ракетою орбітального класу, здатною до повторного польоту. Завдяки своїм вражаючим можливостям ця двоступенева ракета багаторазового використання може транспортувати як астронавтів, так і корисні вантажі на орбіту Землі та за її межі.

Завдовжки 70 метрів і діаметром 3.7 метра Falcon 9 є потужною машиною. Він здатний доставити на Марс корисне навантаження вагою 4020 кг, що робить його важливим інструментом для майбутніх міжпланетних місій. Крім того, ракета може транспортувати корисні вантажі вагою 22,800 8300 кг на нижню навколоземну орбіту (LEO) і XNUMX кг на геостаціонарну перехідну орбіту (GTO).

Ракета Falcon 9 оснащена двигунами Merlin, які використовують ракетний гас (RP-1) і рідкий кисень як паливо. Ці двигуни відповідають за створення понад 1.7 мільйона фунтів тяги на рівні моря, що дозволяє ракеті розвивати неймовірну швидкість і досягати поставлених цілей.

Перший ступінь ракети Falcon 9, влучно названий першим ступенем, оснащений дев'ятьма двигунами Merlin. Паливо РП-1 і рідкий кисень зберігаються в баках з алюмінієво-літієвого сплаву. Однією з кардинальних особливостей цієї ракети є можливість багаторазового використання, що значно знижує витрати на дослідження космосу. Таке повторне використання стало можливим завдяки посадковим опорам першого ступеня, які виготовлені з використанням вуглецевого волокна та алюмінієвих стільникових матеріалів.

Другий ступінь ракети Falcon 9 відповідає за безпечну доставку корисних вантажів, у тому числі космонавтів. Він працює від одного вакуумного двигуна Merlin. Після того, як перший ступінь відділяється, другий ступінь бере на себе роботу, і її можна перезапустити кілька разів, щоб розмістити кілька корисних навантажень на різних орбітах. Ця гнучкість і адаптивність роблять Falcon 9 універсальною та ефективною ракетою.

Успіх Falcon 9 був очевидним через його 256 запусків, що продемонструвало його надійність і ефективність. Завдяки здатності досягати Марса, доставляти корисні вантажі на LEO та GTO, а також багаторазовому використанню Falcon 9 кардинально змінює правила у сфері дослідження космосу.

джерела:

– «Falcon 9» – SpaceX

– «SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9 із корисним вантажем для кількох клієнтів» – SpaceX