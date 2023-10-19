Кріовулканічна комета, що прямує до Землі: 12P/Понс-Брукс

Масивна кріовулканічна комета, відома як 12P/Понс-Брукс, зараз прокладає шлях до Землі. Ця комета, втричі більша за гору Еверест, нещодавно вибухнула 5 жовтня, ставши другий вибух за останні чотири місяці.

Що робить цю комету унікальною, так це її склад. Згідно з Dailymail, 12P/Pons-Brooks складається з льоду, пилу та газів, які створюють явище, подібне до карбонізації в пляшці з газованим напоєм. Тверде ядро ​​комети, за оцінками, має діаметр 18.6 миль (30 км), і під час нагрівання сонцем тиск зростає всередині, поки не станеться вибух, вивільняючи заморожені уламки через розломи в оболонці ядра.

Під час останнього вибуху спостерігачі помітили, що кома, хмара газу, що оточує ядро, мала «роги». Точна причина такої форми, схожої на ріг, досі невідома, але експерти вважають, що це може бути пов’язано з особливою формою кріовулканічного отвору та певним блокуванням, що спричиняє викид матеріалу за унікальною схемою потоку. Деякі навіть порівнюють зовнішній вигляд комети з космічним кораблем «Тисячолітній сокіл» із «Зоряних війн».

Незважаючи на його жахливу траєкторію та форму, немає безпосередньої загрози «глибокого удару» від 12P/Pons-Brooks. Комету не можна буде побачити неозброєним оком, поки вона не пройде близько до Землі в 2024 році, і вона не повернеться до нас до 2095 року. Однак, якщо комета продовжить вибухати, вона може привернути більше уваги в найближчі роки.

12P/Понс-Брукс — одна з 20 відомих комет з активними крижаними вулканами, і вперше її ідентифікував Жан-Луї Понс у липні 1812 року.

джерела:

– Щоденна пошта

– The New York Post

– Архів космічної погоди