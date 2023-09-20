Дзеркальні зображення: дослідники спостерігають за кільцями Аліси в лабораторії

Дослідники зі США та Фінляндії вперше спостерігали кільця Аліси в лабораторії. Кільця Аліси — це кільцеподібні вихори, які перевертають заряди будь-яких монополів, що проходять крізь них, натхненний дзеркальним порталом у романі Льюїса Керролла «Крізь Задзеркалля». Експеримент використовував ультрахолодні атоми і міг дати розуміння фундаментальних процесів у фізиці елементарних частинок і космології.

Відкриття команди поєднало два напрямки досліджень, які виникли приблизно 35 років тому. Один напрямок дослідження включає космічні струни, які є гіпотетичними одновимірними дефектами простору-часу. Ці струни потенційно можуть мати глибокі наслідки для космології, оскільки вони можуть перетворити матерію на антиматерію. Якби космічні струни існували, вони були б відомі як струни Аліси.

Друга лінія досліджень зосереджена на монополях, які є особливими точками заряду в просторі. Монополі та струни можуть нести збережені топологічні заряди, які можуть бути магнітними, електричними або кольоровими зарядами кварків. У 1980-х роках дослідники зрозуміли, що монополи можуть деформуватися в петлеподібну структуру, яка називається кільцем Аліси, якщо спостерігати зблизька.

Однією з цікавих властивостей кільця Аліси є те, що якщо інший монополь проходить через його середину, монополь перетворюється на античастинку. Це вказує на дзеркальний Всесвіт, де антиматерія домінує над матерією.

У 2015 році стався прорив, коли дослідники створили монополь у конденсаті Бозе-Ейнштейна, газі атомів рубідію, охолодженому близько до абсолютного нуля. Останнє дослідження поєднало експериментальні методи з методами моделювання для спостереження еволюції монополів у конденсаті в часі. Дослідники виявили, що монополи розпадаються на кільця Аліси, і вони змогли безпосередньо спостерігати кілька особливостей кілець Аліси під час еволюції монополя.

Ці відкриття мають наслідки для нашого розуміння квантових рідин, припускаючи, що структури, які перетворюють матерію на антиматерію, можуть спонтанно виникати за певних умов. Дослідники сподіваються, що їхній експеримент може запропонувати цінну платформу для дослідження фундаментальних процесів у Всесвіті.

Джерело: Nature Communications

Визначення:

– Кільця Аліси: кільцеподібні вихори, які перевертають заряди монополів, що проходять крізь них, натхненний дзеркальним порталом у «Крізь Задзеркалля»

– Монополи: особливі точки заряду в просторі

– Космічні струни: гіпотетичні одновимірні дефекти простору-часу з потенційно глибокими наслідками для космології

Джерело: Nature Communications