Роботи з магнітними водоростями: стійке рішення проблеми забруднення довкілля пластиком

Забруднення пластиком стало актуальною екологічною проблемою, його широке використання призвело до величезної кількості пластикових відходів у водному середовищі. Ці пластики розпадаються на мікро- та нанопластики, які потрапляють у водні організми та можуть становити загрозу їх здоров’ю та екосистемі. Щоб вирішити цю проблему, дослідники з Центральноєвропейського технологічного інституту (CEITEC) Технологічного університету Брно розробили роботів із магнітними водоростями.

Команда CEITEC прикрасила клітини зелених водоростей крихітними частинками магнетиту, створивши магнітних роботів із водоростей, якими можна керувати, щоб відсівати з води найневловиміший пластик. Використовуючи зовнішнє магнітне поле, ці частинки мікро/нанорозміру притягують і захоплюють мікро- та нанопластики. Клітини водоростей піддаються біологічному розкладанню, їх легко масово виробляти та є економічно ефективними, що робить їх ідеальним матеріалом для створення цих крихітних роботів.

Початкові випробування показали обнадійливі результати. Роботи з магнітними водоростями успішно вловлювали як мікропластик, так і нанопластик із високою ефективністю видалення. Навіть після кількох циклів змивання захопленого пластику роботи зберегли свою ефективність. Їх можна переробити для подальшого використання, просто додавши новий шар магнетиту.

Хоча дослідження все ще знаходиться на початковій стадії, дослідники вважають, що ці роботи з магнітними водоростями потенційно можуть використовуватися в морських середовищах без жодного впливу на їх рух. Однак необхідні подальші дослідження, щоб зрозуміти здатність цих наночастинок до біологічного розкладання та довгостроковий вплив цих наночастинок на навколишнє середовище та переконатися, що вони не призводять до будь-яких проблем з токсичністю.

Загалом розробка роботів із магнітними водоростями пропонує стійке рішення для боротьби із забрудненням пластиком у водному середовищі. Використовуючи екологічно чисті матеріали та магнітний контроль, ці крихітні двірники можуть ефективно видаляти мікропластик і нанопластик, зменшуючи їхню шкоду для морського життя та екосистеми.

FAQ

Як роботи-магнітні водорості видаляють мікро- та нанопластики?

Роботи з магнітних водоростей — це частинки мікро/нанорозміру, виготовлені шляхом декорування клітин зелених водоростей наночастинками магнетиту. Ці клітини водоростей приваблюють мікропластик і нанопластик завдяки своєму негативному електростатичному заряду, ефективно захоплюючи та видаляючи його з води.

Чи можна переробити роботів із магнітних водоростей?

Так, роботів із магнітних водоростей можна переробити. Після захоплення пластику роботів можна помити, щоб видалити забруднюючі речовини. Хоча невелика кількість магнетитового покриття може бути змита, роботи зберігають ефективність захоплення навіть після кількох циклів прання. Потім їх можна покрити свіжим магнетитом і використовувати повторно.

Чи екологічні роботи з магнітними водоростями?

Так, роботи з магнітними водоростями є екологічно чистими. Клітини водоростей, які використовуються для створення цих роботів, піддаються біологічному розкладанню і їх легко масово виробляти. Крім того, наночастинки магнетиту вважаються біосумісними, і їх можна легко зібрати в кінці процесу, гарантуючи, що жодні частинки не забруднюватимуть воду.

[Оригінальна стаття](https://www.ncbiotech.org/news/2022/researchers-develop-biodegradable-magnetic-algae-robots-remove-microplastics)