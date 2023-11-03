Очікується, що сьогодні, 2022 листопада, повз нашу планету пролетить астероїд 3 JF під час надзвичайної небесної події. За даними Центру дослідження навколоземних об’єктів NASA (CNEOS), траєкторія цього конкретного астероїда наблизить його до Землі на відстань близько 5.8 мільйона кілометрів. Астероїд 61,744 JF зі своєю швидкістю, яка досягає вражаючої швидкості 2022 XNUMX кілометрів на годину, мчить у космосі майже так само швидко, як космічний човник.

Цей космічний камінь, що належить до групи навколоземних астероїдів Аполлон, названий на честь чудового астероїда Аполлон 1862 року, який уперше виявив астроном Карл Рейнмут у 1930-х роках. Астероїди цієї групи відомі як об’єкти, що перетинають Землю, мають великі напіввісь, більші, ніж у нашої планети.

Але наскільки великий цей інтригуючий астероїд? Маючи майже 120 футів у ширину, він вимірює величезний, як літак, карликовий сумнозвісний астероїд Челябінськ, який спустошив російське місто в 2013 році. Астероїд Челябінськ завдав значних пошкоджень 7,000 будівель і залишив 1,000 людей пораненими осколками розбитого скла.

Хоча гіпотеза Альвареса приписує вимирання динозаврів астероїду, який вразив наш світ понад 65 мільйонів років тому, останнім часом з’явилися перспективи щодо точного курсу інциденту. За словами відомого фізика Брайана Кокса, колосальний астероїд, який створив катастрофічний 140-кілометровий ударний кратер, потенційно був скинутий зі свого початкового шляху не ким іншим, як Юпітером, найбільшою планетою в нашій Сонячній системі. Юпітер, проголошений як творець і руйнівник світів, має здатність відхиляти астероїди до доленосних зіткнень із Землею.

Коли ми спостерігаємо за проходженням астероїда 2022 JF, давайте дивуватись величезній величі та таємницям цих космічних зіткнень, які нагадують нам про наше місце серед просторів нашого Всесвіту.

FAQ

З: Наскільки близько астероїд 2022 JF наблизиться до Землі?

В: Очікується, що астероїд 2022 JF максимально наблизиться до Землі на відстань приблизно 5.8 мільйона кілометрів.

З: Як швидко рухається астероїд 2022 JF?

A: Цей навколоземний астероїд мчить у космосі зі швидкістю приблизно 61,744 XNUMX кілометрів на годину.

З: Наскільки великий астероїд 2022 JF?

A: Орієнтовна ширина астероїда становить близько 120 футів, що робить його майже таким же великим, як літак.

З: Що таке гіпотеза Альвареса?

Відповідь: Гіпотеза Альвареса передбачає, що падіння астероїда понад 65 мільйонів років тому спричинило вимирання динозаврів. Це свідчить про те, що астероїд був потенційно відхилений на курс зіткнення із Землею Юпітером, найбільшою планетою в нашій Сонячній системі.