NASA відстежує астероїд 2023 TG14, коли він пролітає повз Землю на близькій відстані

NASA нещодавно надало нову інформацію про майбутнє близьке наближення астероїда 2023 TG14 до Землі. Цей астероїд під назвою Asteroid 2023 TG14 зараз рухається до нашої планети та, як очікується, пролетить повз неї 26 жовтня. NASA уважно стежить за його орбітою за допомогою комбінації супутників і телескопів, таких як NEOWISE і Pan-STARRS.

Очікується, що астероїд 2023 TG14 максимально наблизиться до Землі на відстань 1.5 мільйона кілометрів. По своїй орбіті він рухається зі швидкістю приблизно 24,153 XNUMX кілометри на годину. Цей конкретний астероїд належить до групи навколоземних астероїдів Аполлона, які характеризуються більшими півосями, ніж у Землі.

Хоча близькість цієї космічної скелі може когось насторожити, NASA запевняє, що вона не становить загрози. Маючи ширину всього 77 футів, він не класифікується як потенційно небезпечний об’єкт. Для більшої перспективи астероїд можна порівняти за розміром з літаком. Крім того, це не перша його зустріч із Землею, оскільки раніше вона пролітала на відстані 4.1 мільйона кілометрів 16 жовтня 1917 року.

Що стосується майбутніх зустрічей, то астероїд 2023 TG14 знову зблизиться 24 жовтня 2024 року на відстань приблизно 2.5 мільйона кілометрів. Завдяки постійним спостереженням і дослідженням вчені прагнуть краще зрозуміти ці небесні об’єкти та їхні траєкторії. Вивчаючи їхню внутрішню структуру та розподіл ваги, можна отримати цінну інформацію, яка може допомогти в майбутніх космічних місіях, таких як місії DART (тест подвійного перенаправлення астероїдів).

Часті питання (FAQ)

Що таке астероїд 2023 TG14?

Астероїд 2023 TG14 — це навколоземний астероїд, який зараз прямує до Землі та, як очікується, наблизиться 26 жовтня 2023 року.

Наскільки великий астероїд 2023 TG14?

За даними NASA, астероїд 2023 TG14 має ширину приблизно 77 футів, що нагадує розміри літака.

Чи є астероїд 2023 TG14 загрозою для Землі?

Ні, астероїд 2023 TG14 не класифікується як потенційно небезпечний об’єкт і не становить загрози для Землі.

Чи пройде астероїд 2023 TG14 повз Землю в майбутньому?

Так, очікується, що астероїд 2023 TG14 знову наблизиться до Землі 24 жовтня 2024 року на відстань приблизно 2.5 мільйона кілометрів.