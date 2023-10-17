Агрономи виявили гормональну терапію, а цеоліт може захистити рослини від важких металів

Недавнє дослідження, проведене агрономами РУДН, показало, що гормон мелатонін і мінерал цеоліт можуть допомогти пом'якшити небезпечний вплив важких металів на рослини. Дослідники виявили, що мелатонін захищає рослинні клітини від руйнування, викликаного кадмієм, а цеоліт підвищує доступність поживних речовин і запобігає поглинанню небезпечних металів рослинами.

Концентрація важких металів, таких як кадмій, у пагонах рослин постійно зростає і становить загрозу як для сільського господарства, так і для здоров’я людей. Кадмій, основний забруднювач, потрапляє в ґрунт через промислові та сільськогосподарські відходи. Порушує азотний і вуглеводний обмін рослин, ушкоджує клітинні мембрани, що призводить до забруднення сільськогосподарських і лісових ґрунтів.

Агрономи проводили досліди на прикладі бамбука. Вони вирощували бамбук у ґрунті з різним рівнем забруднення кадмієм і обприскували рослини різними кількостями мелатоніну та цеоліту. Результати показали, що обидві речовини нейтралізували забруднення бамбука кадмієм і підвищили вміст поживних речовин у ґрунті.

Оптимальною дозою добавок виявилося 150 мікромоль мелатоніну і 15 грамів цеоліту. Ця комбінація покращила антиоксидантну систему рослин, зменшила шкідливий вплив кадмію та збільшила доступність основних поживних речовин. Цеоліт іммобілізував кадмій у ґрунті, зменшуючи його накопичення в бамбуку, тоді як мелатонін захищав клітини рослин, регулюючи проникність і підвищуючи антиоксидантну активність.

Загалом, результати цього дослідження демонструють потенціал гормональної терапії та цеоліту як ефективних методів захисту рослин від забруднення важкими металами. Потрібні подальші дослідження, щоб вивчити їх застосування в різних видах рослин і в умовах навколишнього середовища.

джерело:

Abolghassem Emamverdian та ін., Спільне застосування мелатоніну та цеоліту підвищує толерантність бамбука до кадмію шляхом посилення антиоксидантної здатності, накопичення осмоліту, доступності поживних речовин для рослин і зменшення поглинання кадмію, Scientia Horticulturae (2023). DOI: 10.1016/j.scienta.2023.112433