Розвиток охорони прибережних водно-болотних птахів у Китаї: політичний прогрес і виклики

Нещодавній огляд, опублікований у журналі Avian Research Чжіцзюнь Ма та його колегами, висвітлює прогрес і проблеми у збереженні прибережних водно-болотних угідь Китаю. Прибережні водно-болотні угіддя є важливими екосистемами, які сприяють кругообігу вуглецю, пом’якшенню наслідків стихійних лих, місцевим джерелам існування та підтримці біорізноманіття. Водно-болотні птахи, зокрема, є показником здоров’я водно-болотних угідь і служать основними видами для зусиль щодо збереження.

Прибережні водно-болотні угіддя Китаю відіграють вирішальну роль у розмноженні, міграції та зимових місцях проживання десятків мільйонів водно-болотних птахів. Однак масштабні проекти з меліорації земель призвели до зменшення популяції водно-болотних птахів. За останні роки уряд Китаю доклав значних зусиль та інвестував у збереження прибережних водно-болотних угідь, але ефективність цих заходів та будь-які існуючі прогалини залишаються незрозумілими.

Дослідження підкреслює прогрес у національному природоохоронному законодавстві, нормативних актах і планах дій, а також підвищення ефективності політики та залучення зацікавлених сторін. Проте кілька нагальних проблем залишаються, зокрема, пов’язаних із збереженням та управлінням середовища існування. До них належать відновлення прибережних водно-болотних угідь, контроль інвазивних видів, таких як Spartina alterniflora, управління забрудненням навколишнього середовища та покращення якості штучного середовища існування.

Автори наголошують на важливості збереження природних приливних водно-болотних угідь і покращення якості середовища існування, особливо для прибережних водно-болотних птахів, які значною мірою залежать від припливних середовищ існування. Вони рекомендують регулярний моніторинг забруднювачів, екологічні економічні моделі та обмеження агрохімікатів і антибіотиків у прибережних районах, щоб пом’якшити вплив людської діяльності та вирішити конфлікти між людьми та птахами.

Центральний уряд Китаю поставив перед собою амбітну мету викорінити інвазійну Spartina вздовж узбережжя до 2022 року. Проблеми досягнення цієї мети включають адаптацію методів до регіональних умов, пом’якшення впливу проекту на місцеве середовище та біорізноманіття та запобігання майбутньому повторному вторгненню Spartina. Швидке відновлення середовища існування після викорінення Spartina має вирішальне значення для створення відповідних середовищ існування водно-болотних птахів.

Автори вважають, що існують можливості для подальшого покращення збереження водно-болотних птахів і захисту прибережних водно-болотних угідь у Китаї шляхом прийняття рішень і дій на основі фактичних даних. Для вирішення проблем і забезпечення довгострокового збереження прибережних водно-болотних птахів та їх середовищ існування необхідні науково обґрунтовані підходи.

джерела:

Zhijun Ma та інші, Досягнення, проблеми та рекомендації щодо збереження водно-болотних птахів у прибережних водно-болотних угіддях Китаю, Дослідження птахів (2023).

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