Антибіотики та вплив на коралові рифи

В останні роки вплив антибіотиків на коралові рифи привернув значну увагу вчених і екологів. Антибіотики — це речовини, що знищують мікроби, які зазвичай призначають як ліки або використовують як кормові добавки для худоби для стимулювання росту. Однак важливо зазначити, що антибіотики не діють проти вірусів.

Коралові рифи – це яскраві екосистеми, які є домом для різноманітних морських організмів, у тому числі коралів, які є тваринами, які виробляють твердий і кам’янистий екзоскелет. Ці делікатні екосистеми сприйнятливі до різних загроз, у тому числі до зміни клімату, що стосується довгострокових значних змін клімату Землі, які можуть відбуватися природним шляхом або в результаті діяльності людини.

Дослідження показали, що антибіотики можуть мати згубний вплив на коралові рифи. Коли антибіотики використовуються в медицині для людей або тварин, вони можуть потрапити в навколишнє середовище через очисні споруди або стоки з сільськогосподарських робіт. Це може призвести до наявності антибіотиків у навколишній воді, що створює ризик для екосистем коралових рифів.

Дослідження показали, що вплив антибіотиків може порушити крихкий баланс бактерій у коралових рифах. Бактерії — це одноклітинні організми, які існують майже всюди на Землі, в тому числі всередині інших живих організмів. Вони відіграють вирішальну роль у підтримці здоров’я екосистем і сприяють різноманітним важливим процесам.

Антибіотики здатні вбивати не тільки шкідливі бактерії, а й корисні. Це порушення може мати далекосяжні наслідки для коралових рифів, оскільки бактерії беруть участь у розщепленні органічної речовини, кругообігу поживних речовин і захисту від патогенів. Зменшення кількості корисних бактерій може погіршити здатність коралових рифів відновлюватися після таких стресових факторів, як підвищення температури води.

Крім антибіотиків, на коралові рифи також може впливати інша діяльність людини, наприклад викид хімічних речовин у навколишнє середовище. Хімічні речовини - це речовини, утворені з двох або більше атомів, які об'єднуються у фіксованій пропорції та структурі. Ці хімічні речовини можуть змінювати склад морської води, впливаючи на ріст і розвиток коралів та інших морських організмів.

На жаль, коралові рифи вже знаходяться під загрозою зміни клімату та інших стресових факторів, спричинених людиною. Розуміння впливу антибіотиків та інших хімічних речовин на ці крихкі екосистеми має вирішальне значення для їх збереження. Зусилля, спрямовані на зменшення викидів антибіотиків у навколишнє середовище та сприяння стійким практикам, є важливими для збереження здоров’я та різноманітності коралових рифів.

джерела:

- Всесвітня організація охорони здоров’я

– Національне управління океанічних і атмосферних досліджень