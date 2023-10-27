Розвінчано: індійська місія Aditya-L1 прагне видобути золото з Сонця

Нещодавно в соціальних мережах поширилося відео, в якому стверджується, що Індія планує видобувати золото із Сонця, відправивши свій космічний корабель Aditya-L1. Давайте заглибимося в твердження та перевіримо його обґрунтованість.
Космічне походження Сонця та приховане золото
Безліч космічних подій призводить до утворення важких елементів, у тому числі золота, на Сонці. Наприклад, коли дві віддалені нейтронні зірки стикаються, вони створюють інтенсивне руйнування та космічні хвилі. Ці космічні зіткнення є каталізаторами швидкого утворення важких елементів, таких як золото (джерело: space.com, nasa.gov).
Недосяжне золото в Сонці
Хоча це правда, що Сонце містить приблизно 2.5 трильйона тонн золота та інших елементів, доступ або видобуток цих матеріалів є неправдоподібним через екстремальні умови на Сонці. Надзвичайно високі температури та тиск Сонця не дозволяють нам отримувати з нього будь-які ресурси (джерело: space.com, nasa.gov).
Справжня мета місії Aditya-L1
Всупереч твердженням у відео, місія Aditya-L1 не присвячена вивченню Сонця з метою видобутку золота. Натомість Індійська організація космічних досліджень (ISRO) розробила цю місію (isro.gov.in, space.com) досліджувати Сонце та осмислювати його вплив на наше космічне середовище.
Основною метою місії Aditya-L1 є ретельний аналіз хромосфери та корони Сонця. Він використовуватиме сім спеціалізованих інструментів, розташованих у першій точці Лагранжа (L1), приблизно в 1.5 мільйона кілометрів від Землі. Ця перевага дозволяє вченим проводити поглиблені дослідження та збирати важливі дані про поведінку Сонця та його взаємодію з оточенням (джерело: isro.gov.in, space.com).
Висновок: видобуток золота з Сонця неможливий
Всупереч оманливим заявам, які поширюються в соціальних мережах, індійська місія Aditya-L1 не зосереджена на видобутку золота з Сонця. Місія, як і раніше, спрямована на вивчення Сонця та розуміння його характеристик, а не на використання його для отримання цінних ресурсів.
Питання і відповіді
Чи можна добути золото із Сонця?
Ні, незважаючи на те, що Сонце містить величезну кількість золота та інших елементів, екстремальні умови на Сонці, включаючи високі температури та тиск, унеможливлюють нам доступ або видобуток будь-яких матеріалів з нього.
Яка мета місії Aditya-L1?
Місія Aditya-L1, розроблена Індійською організацією космічних досліджень (ISRO), спрямована на вивчення Сонця та його впливу на наше космічне середовище. Він уважно досліджуватиме хромосферу та корону Сонця за допомогою спеціальних приладів, розташованих у першій точці Лагранжа (L1).
Скільки золота містить Сонце?
Вчені підрахували, що Сонце містить приблизно 2.5 трильйона тонн золота та інших елементів. Однак видобуток цих матеріалів із Сонця є науково та технологічно нездійсненним.