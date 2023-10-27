Розвінчано: індійська місія Aditya-L1 прагне видобути золото з Сонця

Всупереч оманливим заявам, які поширюються в соціальних мережах, індійська місія Aditya-L1 не зосереджена на видобутку золота з Сонця. Місія, як і раніше, спрямована на вивчення Сонця та розуміння його характеристик, а не на використання його для отримання цінних ресурсів.

Питання і відповіді

Чи можна добути золото із Сонця?

Ні, незважаючи на те, що Сонце містить величезну кількість золота та інших елементів, екстремальні умови на Сонці, включаючи високі температури та тиск, унеможливлюють нам доступ або видобуток будь-яких матеріалів з нього.

Яка мета місії Aditya-L1?

Місія Aditya-L1, розроблена Індійською організацією космічних досліджень (ISRO), спрямована на вивчення Сонця та його впливу на наше космічне середовище. Він уважно досліджуватиме хромосферу та корону Сонця за допомогою спеціальних приладів, розташованих у першій точці Лагранжа (L1).

Скільки золота містить Сонце?

Вчені підрахували, що Сонце містить приблизно 2.5 трильйона тонн золота та інших елементів. Однак видобуток цих матеріалів із Сонця є науково та технологічно нездійсненним.