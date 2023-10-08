Голова ISRO: місія L1 Aditya досягне точки L1 за 18 днів

Голова ISRO С. Соманатх підтвердив, що місія Aditya L1 просувається задовільно і очікується, що вона досягне точки L1 протягом наступних 18 днів. Ця місія спрямована на вивчення сонячної корони та її динаміки.

На додаток до місії Aditya L1, ISRO також планує запустити рентгенівський поляриметричний супутник (XPoSat) у грудні. XPoSat призначений для вивчення поляризації космічного рентгенівського випромінювання.

Під час брифінгу на конференції Hacking and Cyber ​​Briefing Conference Сомнат наголосив на проблемах, з якими стикається ISRO у забезпеченні безпеки космічної інфраструктури Індії. Він висловив занепокоєння з приводу зростаючих загроз, які створюють актори по сусідству, які намагаються проникнути в космічні системи Індії.

ISRO вжила профілактичних заходів для пом’якшення цих загроз. Агентство запровадило практику виявлення та усунення вразливостей на самому етапі проектування. Цей підхід гарантує, що інтранет-системи та Інтернет-системи фізично розділені, а загрози стримуються на інтерфейсі.

Використовуючи ці заходи безпеки, ISRO прагне запобігти проникненню будь-яких потенційних загроз глибше в космічну інфраструктуру. Агентство продовжує охороняти космічні активи країни.

джерела:

– Голова ISRO С. Соманат, виступаючи на брифінгу для ЗМІ в Кочі

– Місія ISRO Aditya L1 та рентгенівський поляриметричний супутник (XPoSat)

Визначення:

– Точка L1: точка в просторі, де сили тяжіння двох небесних тіл приблизно врівноважують одна одну.

– Супутник рентгенівського поляриметра (XPoSat): супутник, призначений для вивчення поляризації космічного рентгенівського випромінювання.