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Індійська організація космічних досліджень виконує маневр корекції траєкторії для сонячної обсерваторії Aditya-L1

ByМамфо Брешіа

Жовтень 8, 2023
Індійська організація космічних досліджень виконує маневр корекції траєкторії для сонячної обсерваторії Aditya-L1

Індійська організація космічних досліджень (ISRO) успішно виконала маневр корекції траєкторії сонячної обсерваторії Aditya-L1. Цей маневр гарантує, що космічний корабель залишається на призначеному шляху до точки Лагранжа Сонце-Земля 1 (L1). Після виходу із сфери впливу Землі космічний корабель справний і рухається до L1.

За даними ISRO, маневр корекції траєкторії був виконаний 6 жовтня 2023 року приблизно 16 секунд. Відкоригувати траєкторію знадобилося після маневру Trans-Lagrangean Point 1 Insertion (TL1I), виконаного 19 вересня 2023 року. Космічне агентство заявило, що маневр гарантує вихід космічного корабля на гало-орбіту навколо L1.

Aditya-L1, перша в Індії сонячна обсерваторія, була запущена 2 вересня 2023 року з космодрому в Шріхарікоті. Перед його запуском була проведена серія маневрів із Землею, щоб дати космічному кораблю достатньо імпульсу для його 125-денної подорожі. Ці коригувальні маневри є важливими через тривалу тривалість місії.

Після розміщення в точці Лагранжа-1 Aditya-L1 розпочне п’ятирічні дослідження Сонця. Точка Лагранжа-1 знаходиться приблизно в 1.5 мільйонах кілометрів від Землі і пропонує такі переваги, як безперервні спостереження без затемнень або затемнень. Це дозволяє безперервно збирати дані для вивчення сонячної корони, вивільнення фотонів і навколишнього середовища.

Успішний маневр корекції траєкторії ISRO знаменує собою важливу віху в індійській програмі дослідження космосу. Місія Aditya-L1 з вивчення Сонця спрямована на розкриття нових уявлень про центр нашої Сонячної системи. Завдяки постійним спостереженням і безперервному збору даних вчені сподіваються отримати глибше розуміння Сонця та його різних аспектів.

джерела:
– «ISRO успішно виконує маневр корекції траєкторії для сонячної обсерваторії Aditya-L1» – Hindustan Times
– «ISRO успішно виконує маневр корекції траєкторії сонячної обсерваторії Aditya-L1» – The Indian Express

By Мамфо Брешіа

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