Індійська космічна обсерваторія Aditya-L1 починає наукові експерименти

Перша в Індії космічна сонячна обсерваторія Aditya-L1 нещодавно почала проводити наукові експерименти. 1 вересня 1 року він успішно завершив свій останній маневр із Землею, транслагранжеву точку 19 (TL2023I), і покинув сферу гравітаційного впливу Землі. Aditya-L1 зараз на шляху до гало-орбіти навколо точки Лагранжа 1 (L1), яка розташована за 1.5 мільйона кілометрів від Землі. Це стратегічне розташування забезпечить космічному кораблю безперервний огляд Сонця протягом усієї його п’ятирічної місії.

Aditya-L1 оснащений сімома корисними навантаженнями, що складаються з чотирьох приладів дистанційного зондування та трьох інструментів на місці. Корисне навантаження дистанційного зондування включає коронограф ліній видимого випромінювання (VELC), сонячний рентгенівський спектрометр низької енергії (SoLEXS), сонячний ультрафіолетовий телескоп (SUIT) і орбітальний рентгенівський спектрометр високої енергії L1 (HEL1OS). Корисними навантаженнями на місці є Aditya Solar Wind Particle Experiment (ASPEX), Plasma Analyzer Package for Aditya (PAPA) і Advanced Tri-axial High-Resolution Digital Magnetometers.

VELC, головне корисне навантаження, — це відбивний коронограф, призначений для блокування сонячного світла, дозволяючи бачити лише корону. Він також має багатощілинний спектрограф для вивчення сонячної корони за допомогою візуалізації та спектроскопії. SoLEXS і HEL1OS вивчатимуть сонячні спалахи шляхом вимірювання м’якого та жорсткого рентгенівського випромінювання, що випромінює Сонце відповідно. SUIT, ультрафіолетовий телескоп, буде знімати зображення сонячного диска в діапазоні довжин хвиль, близьких до ультрафіолетового випромінювання, забезпечуючи спостереження фотосфери та хромосфери.

ASPEX – це аналізатор частинок, який вивчатиме склад і поведінку різних частинок у сонячному вітрі. PAPA проаналізує іони сонячного вітру та їх склад. Магнітометри на борту будуть вимірювати міжпланетне магнітне поле в космосі, допомагаючи зрозуміти вплив сонячної активності на магнітні поля.

Aditya-L1 надасть цінну інформацію з кількох тем, включаючи нагрівання корони, динаміку космічної погоди, сонячні спалахи та поширення частинок і полів у міжпланетному середовищі. Він також вивчатиме верхні шари сонячної атмосфери, вимірюватиме характеристики плазми, досліджуватиме динаміку корональних викидів маси та досліджуватиме прискорення сонячних вітрів, серед інших завдань.

Загалом, наукові прилади Aditya-L1 були спеціально розроблені для спостереження та аналізу сонячної атмосфери, що дозволяє краще зрозуміти поведінку Сонця та його вплив на навколишнє середовище Землі.

джерела:

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