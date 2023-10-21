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Нанофотонні прискорювачі електронів: мініатюрні прискорювачі частинок

ByГабріель Бота

Жовтень 21, 2023
Нанофотонні прискорювачі електронів: мініатюрні прискорювачі частинок

Команда дослідників досягла значного прогресу в мініатюризації прискорювачів частинок, розробивши нанофотонні прискорювачі електронів. Ці нові прискорювачі, розміром з комп’ютерний чіп, використовують лазери для швидкого збільшення швидкості електронів. Успішне прискорення електронів за допомогою нанопристрою наближає нас до можливості прямої внутрішньої променевої терапії з використанням ендоскопів у майбутньому.

Прискорювачі елементарних частинок є необхідними інструментами в різних галузях промисловості, наукових галузях і медичному секторі. Однак ці машини зазвичай великі і вимагають значного простору. Використання лазерного прискорення в рамках фотонної наноструктури пропонує мікроскопічну альтернативу, яка може значно зменшити витрати та розміри пристроїв.

Дотепер не було переконливих доказів суттєвого збільшення енергії в нанофотонних прискорювачах електронів. Проте команда фізиків-лазерів з Університету Фрідріха Олександра Ерлангена-Нюрнберга (FAU) успішно продемонструвала перший нанофотонний прискорювач електронів. Це досягнення збіглося з аналогічним проривом колег зі Стенфордського університету.

Ці нанофотонні прискорювачі неймовірно крихітні, зі структурами розміром лише кілька нанометрів. Дослідники змогли вимірно прискорити електрони в цих структурах за допомогою ультракоротких лазерних імпульсів. Хоча це може здатися скромним досягненням, це важлива віха в галузі фізики прискорювачів.

Кінцева мета полягає в тому, щоб продовжувати збільшувати приріст енергії та струм електронів, щоб зробити прискорювачі частинок на чіпі придатними для медичних застосувань. Щоб досягти цього, дослідникам потрібно буде розширити структури або розмістити кілька каналів поруч один з одним.

Колеги зі Стенфордського університету також працюють над реалізацією «Прискорювача на кристалі» у співпраці з командою FAU. Спільні зусилля фінансує Фонд Гордона та Бетті Мур.

джерела:

  • «Лазерним фізикам вдалося прискорити електрони за допомогою нанопристрою» – Університет Фрідріха-Александра Ерланген-Нюрнберг (FAU)
  • «Прискорення електронів за допомогою технології, взятої з досліджень фізики елементарних частинок» – Стенфордський університет

By Габріель Бота

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