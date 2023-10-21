Міське життя

Відкриття нових технологій і потужності ШІ

наука

Революційний прорив: DeepMB забезпечує високоякісне оптоакустичне зображення в режимі реального часу

ByГабріель Бота

Жовтень 21, 2023
Революційний прорив: DeepMB забезпечує високоякісне оптоакустичне зображення в режимі реального часу

Дослідники зробили новаторське відкриття в галузі медичної візуалізації, вирішуючи давню проблему швидкого отримання високоякісних зображень за допомогою мультиспектральної оптоакустичної томографії (MSOT). MSOT – це передова технологія, яка має потенціал для діагностики та оцінки різних захворювань, таких як рак молочної залози та м’язова дистрофія. Однак трудомістка обробка, необхідна для створення детальних зображень, обмежила його клінічну корисність.

Щоб подолати цю проблему, дослідники розробили DeepMB, структуру глибокого навчання, яка дозволяє створювати високоякісні оптоакустичні зображення в реальному часі. DeepMB усуває розрив між швидкістю зображення в реальному часі та якістю зображення, досягнутою завдяки реконструкції на основі моделі. Це досягається шляхом представлення реконструкції на основі моделі за допомогою глибокої нейронної мережі.

Що відрізняє DeepMB від інших, так це його вражаюча продуктивність. Навчаючи систему на синтезованих оптико-акустичних сигналах і наземних зображеннях, створених за допомогою реконструкції на основі моделі, дослідники досягли точної реконструкції оптико-акустичного зображення лише за 31 мілісекунду на зображення. Це приблизно в 1000 разів швидше, ніж найсучасніші алгоритми, при цьому практично не втрачається якість зображення, що підтверджено якісними та кількісними оцінками різноманітних даних зображень in vivo.

Наслідки DeepMB глибокі. Він обіцяє надати клініцистам миттєвий доступ до високоякісних зображень MSOT незалежно від стану пацієнта чи ділянки тіла, що сканується. Цей прорив відкриває можливість мультиспектрального контрастного зображення високої роздільної здатності за допомогою портативної оптико-акустичної томографії, яка стає звичайною частиною клінічної практики. Він має потенціал змінити медичні дослідження та догляд за пацієнтами, оснастивши медичних працівників потужним інструментом для встановлення більш точних діагнозів і надання найкращої допомоги.

Підсумовуючи, DeepMB являє собою значний прогрес в області оптико-акустичної візуалізації. Його універсальність поширюється за межі MSOT на інші методи візуалізації, такі як ультразвук, рентген та магнітно-резонансна томографія. Оскільки DeepMB продовжує розвиватися, він має потенціал стати наріжним каменем сучасної медичної візуалізації, забезпечуючи високоякісні результати з безпрецедентною швидкістю та революціонізуючи сферу на краще.

Джерело: дослідники цього проекту.

By Габріель Бота

Схожі теми

наука

Вчені виявили величезний океан, прихований під земною корою

Жовтень 22, 2023 Роберт Ендрю
наука

Приготуйтеся до неймовірного місячного затемнення в Ірландії!

Жовтень 22, 2023 Вікі Ставропулу
наука

Вплив зміни клімату на морський лід Антарктики

Жовтень 22, 2023 Вікі Ставропулу

Ти пропустив

наука

Вчені виявили величезний океан, прихований під земною корою

Жовтень 22, 2023 Роберт Ендрю 0 Коментарі
наука

Приготуйтеся до неймовірного місячного затемнення в Ірландії!

Жовтень 22, 2023 Вікі Ставропулу 0 Коментарі
наука

Вплив зміни клімату на морський лід Антарктики

Жовтень 22, 2023 Вікі Ставропулу 0 Коментарі
наука

Несподівані наслідки глобального потепління для коралів: наслідки для зусиль щодо збереження

Жовтень 22, 2023 Габріель Бота 0 Коментарі