Розкриття прихованої сейсмічної історії Пьюджет-Саунда

Революційне дослідження пролило нове світло на давню сейсмічну активність, яка сформувала регіон Пьюджет-Саунд, де розташоване гамірне місто Сіетл. Дослідників довго спантеличували час і магнітуда землетрусів, які сталися в цьому районі понад 1,100 років тому. Однак команда вчених тепер визначила, що два суміжні розломи зазнали сейсмічної активності протягом 6 місяців, що дає суттєве уявлення про минуле регіону.

Замість того, щоб покладатися на традиційні радіовуглецеві методи датування, які часто дають непевні результати, дослідники звернулися до нетрадиційного джерела: кільця дерев. Вони проаналізували річні кільця дугласових ялиць, які загинули під час давньої сейсмічної події і згодом були поховані під брудом або занурені у воду. Уважно вивчивши візерунки в кільцях дерев, команда виявила, що дерева з різних ділянок загинули одночасно, що вказує на те, що розломи Сіетла та Сіддл-Маунтін розірвалися в той самий період.

Висновки дослідження свідчать про два можливі сценарії: або два близько розташовані землетруси магнітудою 7.5 і 7.3 відбулися протягом 6 місяців один від одного, або один землетрус магнітудою 7.8 вплинув на обидва розломи. У будь-якому випадку землетруси були дуже руйнівними та подібні за інтенсивністю до руйнівного землетрусу в Сан-Франциско 1906 року. Ці відомості не тільки надають важливу інформацію для розуміння минулої сейсмічної активності в регіоні, але також мають суттєві наслідки для майбутнього планування землетрусів і проектування будівель.

Знання, отримані в результаті цього дослідження, можуть допомогти вченим та інженерам краще підготуватися до потенційних майбутніх землетрусів у регіоні Пьюджет-Саунд. Розуміючи час та інтенсивність минулих землетрусів, можна покращити стратегії управління надзвичайними ситуаціями, а будівельні норми можна переглянути, щоб врахувати можливість сильних поштовхів або кількох послідовних землетрусів. Це дослідження знаменує собою значний крок вперед у нашому розумінні сейсмічної історії Пьюджет-Саунда та підсилює потребу в постійних дослідженнях і готовності в сейсмонебезпечних регіонах.

FAQ

1. Як дослідники визначили час давніх землетрусів?

Дослідники досліджували річні кільця ялин Дугласа, які загинули під час сейсмічної події. Аналізуючи візерунки в кільцях дерев, вони змогли визначити, що дерева з різних ділянок загинули одночасно, що вказує на те, що землетруси відбувалися протягом 6 місяців.

2. Які були два можливі сценарії землетрусів?

Виходячи з розміру розломів, команда підрахувала, що або два близько розташовані землетруси з магнітудою 7.5 і 7.3 відбулися протягом 6 місяців один від одного, або один землетрус з магнітудою 7.8 вплинув на обидва розломи.

3. Які наслідки цього дослідження для майбутнього планування землетрусів і проектування будівель?

Результати цього дослідження мають значні наслідки для майбутнього планування землетрусів і проектування будівель у регіоні Пьюджет-Саунд. Знання, отримані завдяки розумінню часу та інтенсивності минулих землетрусів, можуть допомогти стратегіям управління надзвичайними ситуаціями та будівельним нормам краще підготуватися до потенційних майбутніх землетрусів. Це може включати врахування можливості сильних поштовхів або послідовних землетрусів у проектах будівель і перегляд карт руху землі, які використовуються для будівельних норм.

джерела:

– «1,100 років тому сильний землетрус (або два) сколихнув П’юджет-Саунд» – Eos