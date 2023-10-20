Об’ємні акустичні резонатори забезпечують точне вимірювання акустичної енергії

Дослідники з Гарвардського університету та Університету Пердью розробили стратегію контролю та зчитування кремнієвих вакансій всередині об’ємних акустичних резонаторів, виготовлених з карбіду кремнію 4H (SiC). Ці резонатори, які підсилюють або фільтрують акустичні хвилі, мають різні застосування, включаючи радіочастотні телекомунікації та квантові технології. Однак точне вимірювання акустичної енергії, що зберігається в них з часом, було складним завданням. Стратегія дослідників передбачає налаштування частот, які поглинаються або посилюються дефектами в резонаторі. Вони використали пристрій під назвою об’ємний акустичний резонатор з бічними обертонами (LOBAR), виготовлений з 4H SiC, щоб продемонструвати спін-акустичний контроль кремнієвих вакансій. Вони провели аналіз частотного спектру та використали оптичне зчитування для візуалізації режиму резонансу пристрою. Неінвазивне вимірювання дозволяє точно характеризувати акустичні властивості мікроелектромеханічних систем. Це дослідження відкриває нові можливості для виготовлення надійних і високопродуктивних пристроїв обробки сигналів.

Об’ємні акустичні резонатори — це структури, які підсилюють або фільтрують акустичні хвилі та застосовуються в радіочастотних телекомунікаційних і квантових технологіях.

Джерело: Nature Electronics (DOI: 10.1038/s41928-023-01029-4)