Розширена мікроскопія: підвищення роздільної здатності світлових мікроскопів

Мікроскопи зі скляними лінзами та світлом були наріжним каменем лабораторних досліджень протягом століть. Хоча існують більш потужні пристрої, такі як електронні мікроскопи, їх висока вартість і вимоги до обслуговування роблять їх непрактичними для більшості лабораторій. У результаті конфокальні мікроскопи, які використовують світло та лінзи для збільшення об’єктів, є улюбленим варіантом для багатьох дослідників. Однак ці мікроскопи стикаються з обмеженнями, коли справа доходить до роздільної здатності об’єктів, близьких до довжини хвилі використовуваного світла, що призводить до спотворення зображення через дифракцію.

Такі мікроорганізми, як бактерії, гриби та віруси, належать до цього діапазону розмірів, що створює проблеми для мікробіологів і патологів, які прагнуть їх вивчати та діагностувати. Щоб подолати ці перешкоди, за останні вісім років з’явилася техніка розширювальної мікроскопії, яка дозволила дослідникам покращити роздільну здатність звичайних мікроскопів шляхом збільшення розміру мікробів, які спостерігаються.

Розширювальна мікроскопія використовує поліелектролітний гідрогель для розширення зразків. Ці гелі добре вбирають і набухають при додаванні води. Зразки, включаючи специфічні біомолекули, такі як білки, прикріплюються до цієї гелевої матриці. Коли гель набухає, зразки розширюються до чотирьох разів, усуваючи спотворення, спричинені дифракцією.

Однак розширювальна мікроскопія стикається з труднощами в забезпеченні рівномірного розширення зразків. Наявність клітинних стінок у багатьох мікробів перешкоджає розширенню разом із необхідністю певних етапів закріплення для кожної біомолекули, що робить процес трудомістким і обмеженим з точки зору типів зразків, які можна розширити.

У червні 2023 року команда біотехнологічних дослідників під керівництвом Йонсінь Чжао з Університету Карнегі-Меллона розробила нову платформу мікроскопії розширення під назвою µMagnify. Ця платформа використовувала гідрогель, який універсально зв’язує біомолекули по всій гелевій матриці, що призводить до більш рівномірного розширення зразків і розширення діапазону організмів і тканин, які можна спостерігати. Тим не менш, залишалися дві проблеми: проблема клітинної стінки та здатність позначати та ідентифікувати конкретні структури.

Щоб вирішити проблему клітинної стінки, дослідники поєднали теплову обробку з коктейлем ферментів, що перетравлюють клітинну стінку, досягнувши успішного розмноження різноманітних патогенів та інфікованих тканин, включаючи міцні бактеріальні та грибкові біоплівки.

Інша проблема полягає в маркуванні білків для ідентифікації ключових структур або білків у клітинах, що знаходяться під спостереженням. Зазвичай використовується флуоресцентне маркування, але традиційно допускається лише обмежена кількість кольорів через перекривання довжин хвиль. Тим не менш, команда Чжао розробила підхід «промивання та повторення», який дає змогу робити кілька раундів маркування в одному зразку. Це в поєднанні з покращеним розширенням зображення дозволяє візуалізувати взаємодії та структури багатьох білків у 3D.

Система µMagnify пропонує економічно ефективне та просте рішення для підвищення потужності та універсальності існуючих конфокальних мікроскопів. З орієнтовною вартістю 10 доларів США за зразок лабораторії по всьому світу можуть застосувати цю методику. У регіонах з обмеженими ресурсами з високою поширеністю мікробних патогенів, таких як Африка на південь від Сахари та Південно-Східна Азія, система має великий потенціал. Дослідники навіть розробили програму віртуальної реальності під назвою ExMicroVR для візуалізації даних, що полегшує спільне дослідження однієї вибірки серед кількох дослідників.

(Джерело: Yongxin Zhao et al., Advanced Science)