Нова технологія може зменшити світлове забруднення та відновити чіткі види нічного неба

Розроблено нову технологію вуличних ліхтарів, яка може допомогти пом’якшити проблему світлового забруднення та повернути астрономам чіткі види нічного неба. Світлове забруднення, викликане широким використанням яскравих світлодіодних ламп, стає все більшою загрозою для астрономічних обсерваторій у всьому світі. Ці енергозберігаючі світлодіодні лампи споживають менше електроенергії, ніж традиційні лампи розжарювання, але вони набагато яскравіші, завдяки чому небо світиться з підвищеною інтенсивністю, якщо їх встановити в містах.

Як результат, багато обсерваторій, які колись були розташовані в темних, віддалених районах, тепер бачать менше зірок через надмірне розсіювання світла в атмосфері Землі. Ця проблема нівелює розвиток телескопічних технологій. Недавнє дослідження показало, що зірки зникають з неба в середньому на 10% на рік.

Німецький стартап StealthTransit нещодавно випробував потенційне рішення цієї проблеми. Технологія компанії, яка називається DarkSkyProtector, складається з трьох компонентів: пристрою, який змушує світлодіодне світло мерехтіти з непомітною частотою, GPS-приймача та спеціально розробленого затвора камери телескопа, який може блимати синхронно зі світлодіодним світлом. Відкриваючи затвор лише на короткі моменти, коли світлодіодне освітлення вимкнено, технологія може значно зменшити небажане світіння неба на астрономічних зображеннях.

Експерименти, проведені в обсерваторії в Кавказьких горах у Росії, показали, що DarkSkyProtector може зменшити світіння неба на зображеннях на вражаючі 94%. Ця технологія має потенціал зробити всі типи світильників астрономічними, включаючи зовнішню рекламу та освітлення всередині приміщень. Він може відфільтрувати світло від сусідніх міст і сіл, а також від самої обсерваторії.

StealthTransit заявив, що більшість існуючих світлодіодних ліхтарів можуть працювати в режимі миготіння, а нові лампи, розроблені спеціально для захисту нічного неба, не будуть дорожчими за поточну світлодіодну технологію. Єдиним дорогим елементом системи є легкий і гнучкий затвор телескопа, який повинен моргати приблизно 150 разів на секунду. Компанія сподівається зробити цю технологію доступною для більших телескопів у найближчому майбутньому.

Незважаючи на те, що StealthTransit все ще знаходиться на стадії прототипу, він прагне отримати комерційно життєздатний продукт для найкращих у світі телескопів протягом наступних п’яти-семи років.

джерела:

– Space.com – «Нова технологія вуличних ліхтарів може знову зробити ночі темними для астрономів»