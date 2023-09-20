Чи ховається дев'ята планета в нашій Сонячній системі?

Відповідно до дослідження, опублікованого в The Astronomical Journal, з’явилися інтригуючі докази існування дев’ятої планети в нашій Сонячній системі. У статті досліджуються своєрідні орбіти об’єктів у віддаленому поясі Койпера, дископодібному регіоні за межами Нептуна, де знаходяться карликові планети та численні транснептунові об’єкти (TNO). Хоча попередні твердження щодо існування дев’ятої планети базувалися на спостереженнях TNO, таких як Седна, це нове дослідження представляє іншу перспективу.

Дослідження показує, що дуже ексцентричну та витягнуту орбіту Седни, поряд із нахиленими орбітами інших TNO, можна пояснити наявністю планети розміром із Землю. Комп’ютерне моделювання показує, що ця гіпотетична планета повинна бути в 1.5-3 рази більшою за Землю і розташована на відстані в 250-500 разів від Землі до Сонця. Його орбіта також буде нахилена на 30° до площини Сонячної системи, явище, яке називають «сценарієм планети пояса Койпера».

Відкриття планети розміром із Землю у зовнішній Сонячній системі матиме глибокі наслідки для науки про планети. Це вимагатиме переоцінки визначення планети, потенційно створюючи новий клас планет. Крім того, потребують перегляду теорії формування сонячної системи та розвитку планети.

Теорію можна перевірити шляхом пошуку скупчення TNO на відстані приблизно в 150 разів більшій за відстань між Землею та Сонцем. Виявлення таких об'єктів стало б доказом існування дев'ятої планети. Навіть відкриття кількох нових TNO може змінити наше розуміння походження Сонячної системи.

Підсумовуючи, можливість існування дев’ятої планети в нашій Сонячній системі відкриває захоплюючий шлях для подальшого дослідження та переоцінки наших знань про зовнішні межі нашого небесного сусідства.

джерела:

– Астрономічний журнал: [назва джерела]

– Розмова: [назва джерела]