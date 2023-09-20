Вчені виявили ген, який стимулює ріст кореневих волосків

Дослідники з Університету штату Вашингтон ідентифікували ген під назвою «BUZZ», який відіграє вирішальну роль у зростанні кореневих волосків у рослин. Кореневі волоски, які розвиваються інакше, ніж інші типи рослинних клітин, важливі для поглинання поживних речовин і води. Дослідження також припускає, що ген може бути залучений до того, як рослини знаходять і використовують нітрати, життєво важливе джерело азоту для росту рослин.

Розвиток кореневих волосків відбувається у дві стадії: визначення долі клітини та зростання. Клітини епідермісу можуть стати типовими клітинами епідермісу або диференціюватися в клітини кореневого волоска. Під час розвитку на типовій паренхіматозній клітині епідермісу утворюється опуклість, яка пізніше поширюється через ріст верхівки. Коли ріст кінчика досягає стабільної швидкості, решта клітин епідермісу припиняє ріст.

Дослідники виявили, що ген BUZZ регулює як швидкість росту коренів, так і ініціацію бічних коренів у відповідь на концентрацію нітратів у навколишньому ґрунті. Вони виявили, що ген експресується на низьких рівнях і ніколи раніше не був задокументований, тому його важко знайти. Однак розуміння того, як рослини контролюють поглинання нітратів і сигналізацію, має вирішальне значення для підвищення ефективності використання азоту в сільському господарстві та загального циклу азоту.

Ген BUZZ з’являється у відповідь на нітрати, сечовину та аміак, дозволяючи корінням знаходити азот у ґрунті. Навіть коли надходження нітратів у великій кількості, втрата гена призводить до фенотипу кормового кореня. Ця чутлива та суворо регульована відповідь вказує на важливість гена BUZZ у здатності рослини знаходити та ефективно використовувати нітрати.

Ідентифікація гена в таких моделях трав, як Brachypodium distachyon, може мати значні наслідки для таких сільськогосподарських продуктів, як пшениця, рис, кукурудза та ячмінь. Ці культури мають важливе значення для глобального виробництва продуктів харчування, і покращення їх здатності здобувати та використовувати нітрати може мати значний вплив.

З відкриттям гена BUZZ і його ролі в рості кореневих волосків і поглинанні поживних речовин вчені зараз досліджують, як рослини використовують цей ген для модулювання нітратів і розвитку кореневої системи. Отримані дані дають цінну інформацію про механізми, що лежать в основі росту рослин, і містять потенціал для покращення сільськогосподарської практики та стійкості.

Довідка з журналу:

Thiel A. Lehman, Miguel A. Rosas, Rhoda AT Brew-Appiah et al. BUZZ: важливий ген для постініціаційного росту кореневого волосся та посередник архітектури коренів у Brachypodium distachyon. Новий фітолог. DOI: 10.1111/nph.19079

джерела:

– Дослідники Університету штату Вашингтон виявили рослинний ген для росту кореневих волосків, поглинання поживних речовин (WSU Insider)

– Леман, Т.А., Розас, Массачусетс, Брю-Аппіа, Р.А.Т., та ін. BUZZ: важливий ген для постініціаційного росту кореневого волосся та посередник архітектури коренів у Brachypodium distachyon. Новий фітолог.