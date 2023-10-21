Скорочення Меркурія: новий погляд на геологічну активність планети

Планетологам давно відомо, що Меркурій, найближча до Сонця планета, зменшувався протягом мільярдів років. Нове дослідження, опубліковане в Nature Geoscience, дає свіже уявлення про постійне скорочення та геологічну активність планети.

Внутрішня частина Меркурія поступово охолоджується, спричиняючи його скорочення в об’ємі. У результаті на поверхні планети утворюються «розломи насуву», де одна ділянка рельєфу насувається на сусідню місцевість, подібно до зморшок, які утворюються на старому яблуці. Уступи, або кілометрові схили, на поверхні Меркурія свідчать про це зменшення.

Вік поверхні Меркурія можна визначити, підрахувавши щільність ударних кратерів. Уступи, будучи досить давніми, вказують на те, що вони існували приблизно 3 мільярди років. Однак питання залишалося відкритим, чи ці уступи все ще активні сьогодні, чи вони давно припинили рух.

Дослідження показало, що багато уступів продовжували рухатися геологічно останнім часом, навіть якщо вони виникли мільярди років тому. Це відкриття було зроблено, коли доктор філософії. Студент помітив невеликі тріщини, відомі як «грабени», що пролягають на розтягнутих верхніх поверхнях деяких уступів. Ці грабени свідчать про те, що кора була зігнута, коли її штовхнули на прилеглу місцевість, що призвело до розтріскування поверхні.

Грабени є відносно невеликими структурами, менше 1 км в ширину і менше 100 метрів в глибину, що вказує на те, що вони молодші за стародавні структури, на яких вони розташовані. Виходячи зі швидкості розмиття, спричиненого імпактним садівництвом, вік більшості грабенів становить менше 300 мільйонів років, що свідчить про недавнє переміщення.

Дослідження виявило 48 великих лопатевих уступів із підтвердженими грабенами та ще 244 уступи з ймовірними грабенами. Ці висновки будуть додатково підтверджені системою візуалізації місії BepiColombo, спільної європейсько-японської місії, призначеної для обертання Меркурія в 2026 році.

Місяць, який також зазнав охолодження та скорочення, надає додаткові докази недавньої геологічної активності. Аналіз місяцевих поштовхів, зафіксованих сейсмометрами, залишеними на поверхні Місяця місіями «Аполлон», показує, що місяцетруси скупчуються біля лобових уступів. Детальні зображення поверхні Місяця з орбіти показують сліди, утворені валунами, що відскакують від уступів, що вказує на нещодавні землетруси.

Хоча місія BepiColombo не надасть сейсмічних даних, її детальні зображення можуть виявити сліди валунів, які є додатковим доказом недавніх землетрусів на Меркурії. Це дослідження пропонує цінну інформацію про триваючу геологічну активність і стиснення Меркурія, надаючи вченим можливість краще зрозуміти еволюцію планети протягом мільярдів років.

джерела:

– Nature Geoscience (журнал)

– Розмова (стаття)