Вулканічна активність на російському півострові Камчатка

У середині жовтня 2023 року можна було побачити виверження сусідніх вулканів на російському півострові Камчатка на зображенні, зробленому за допомогою Operational Land Imager (OLI) на Landsat 8. На зображенні видно стратовулкан Ключевський, який є найвищим діючим вулканом Євразії, викидаючи невелику шлейф газу, пари та попелу на північний схід. Чітка конічна форма гори та її шлейф, що піднімається, відкидають тінь на навколишній сніг, створюючи відчуття тривимірності.

Раніше в червні 2023 року команда реагування на вулканічні виверження Камчатки (KVERT) повідомила про початок стромболіанських вивержень на Ключевському. У липні на його південно-східному схилі було виявлено новий потік лави. Вулкан продовжував відчувати вибухові виверження, в результаті яких в атмосферу потрапляла різна кількість попелу. Через викиди попелу та газу код авіаційного кольору іноді змінювався на оранжевий. Напередодні зйомки зображення активність у Ключевському посилилася, потоки лави та розжарені матеріали викидалися на висоту до 300 метрів над кратером кратера.

Інший вулкан, Безімянний, також викинув вулканічний шлейф за цей час. Однак розрізнити на зображенні важче через хмарний берег. 16 жовтня KVERT спостерігав зростання активності в Безімянному, включно зі сміттєвими лавинами та попелом, що виносилися приблизно за 70 кілометрів на північний схід від вулкана.

Півострів Камчатка відомий своєю вулканічною активністю, на ньому розташовано понад 300 вулканів. Ключевська гряда, зображена на зображенні, особливо схильна до геологічної драми. На фотографії астронавта, зробленій з Міжнародної космічної станції, також були зафіксовані ознаки недавніх вивержень обох вулканів Ключевського та Безімянного.

Джерело: знімок Обсерваторії Землі NASA, зроблений Ванмей Лянгом, з використанням даних Landsat Геологічної служби США. Оповідання Ліндсі Доерманн.