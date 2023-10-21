Космічний телескоп НАСА імені Джеймса Вебба зробив знімки реактивного потоку на Юпітері

У липні 2022 року космічний телескоп імені Джеймса Вебба (JWST) НАСА використав свою NIRCam (камеру ближнього інфрачервоного діапазону), щоб зробити приголомшливі інфрачервоні зображення Юпітера, найбільшої планети Сонячної системи. На цих зображеннях вчені зробили дивовижне відкриття – струменевий потік у північних широтах прямо над екватором Юпітера та над вершинами його хмар. Цей реактивний потік простягається на 4,800 кілометрів (3,000 миль) і досягає швидкості 515 кілометрів на годину (320 миль на годину), що робить його більш ніж удвічі швидшим за ураган категорії 5 на Землі.

Це несподіване відкриття здивувало дослідників, які брали участь у дослідженні. Доктор Рікардо Уесо, провідний автор і викладач Університету Країни Басків в Іспанії, висловив своє здивування, заявивши, що раніше розмиті тумани в атмосфері Юпітера тепер виглядають як чіткі особливості, які можна відстежити разом із швидким обертанням планети.

Висока швидкість реактивного потоку пояснюється ефектом Коріоліса, який змушує планетарні тіла обертатися швидше на своїх екваторах. Тоді як Земля обертається зі швидкістю приблизно 1,600 кілометрів на годину (1,000 миль на годину) на своєму екваторі, екватор Юпітера має швидкість приблизно 43,000 28,273 кілометрів на годину (9 50 миль на годину). Ці надзвичайні швидкості сприяють тому, що період обертання Юпітера на екваторі становить XNUMX годин і XNUMX хвилин і призводить до потужних штормових вітрів у його масивних хмарах.

Дослідницька група покладалася на дані JWST, щоб спостерігати за Юпітером на великих висотах, тоді як космічний телескоп NASA Hubble забезпечив спостереження на менших висотах. Аналізуючи швидкість вітру на різних висотах, відому як зсув вітру, дослідники визначили, що швидкість струменевого потоку зменшувалася зі зменшенням висоти в атмосфері Юпітера. У кількох милях нижче струменевого потоку швидкість вітру становила 362 кілометри на годину (225 миль на годину) і 402 кілометри на годину (250 миль на годину).

Екваторіальна стратосфера Юпітера демонструє складну, але повторювану схему вітрів і температур. Доктор Лі Флетчер, співавтор дослідження та професор планетарних наук в Університеті Лестера, припускає, що нещодавно відкритий струменевий потік може бути пов’язаний із цією коливальною схемою. Подальші спостереження допоможуть перевірити цю теорію та проллють світло на мінливість реактивного потоку в найближчі роки.

Це не перший випадок, коли струменеві течії спостерігаються на Юпітері. На початку 2010-х років космічний корабель NASA Cassini виявив подібну активність трохи вище екватора газового гіганта з орієнтовною швидкістю 523 кілометри на годину (325 миль на годину).

Поряд із реактивним потоком зображення, зроблені JWST, також показали слабкі кільця Юпітера, його північне та південне полярне сяйво та два його менших супутника, Амальтею та Адрастею. Кільця Юпітера були вперше виявлені космічним кораблем НАСА «Вояджер-1» у 1979 році, і існує теорія, що вони утворилися в результаті зіткнення метеоритів з одним із супутників Юпітера. Подібно до Землі, масивне магнітне поле Юпітера створює його полярні сяйва, які в 20,000 1892 разів сильніші за магнітне поле Землі. Супутники Амальтея і Адрастея були відкриті в 1979 і XNUMX роках відповідно, і обертаються в межах орбіти Іо, одного з галілеєвих супутників Юпітера.

У найближчі роки космічний телескоп Джеймса Вебба продовжуватиме відкривати нову інформацію про захоплюючі особливості Юпітера. Вчені з нетерпінням чекають майбутніх відкриттів, які сприятимуть нашим знанням про цього газового гіганта.

джерела:

– Дослідження опубліковано в Nature Astronomy

– Університет Країни Басків

- Університет Лестера